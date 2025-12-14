高空跳傘驚魂！降落傘纏機尾「人懸掛飛機下」畫面曝…靠「這工具」驚險生還

弗格森把拍攝者撞飛。圖／翻攝自YouTube／atsbgovau

澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau，ATSB）11日公布一段驚險畫面，揭露9月發生於昆士蘭州遠北地區的一起高空跳傘重大意外，一名跳傘者在約4500公尺的高空跳傘時，降落傘意外纏繞飛機尾翼，導致他下秒立刻懸掛於機外，所幸最後用鉤刀脫困並安全降落，飛機也成功返航，無人死亡。

根據美聯社（AP）報導，這起意外發生於當地時間9月20日上午約10時，「遠北自由落體俱樂部」（Far North Freefall Club）這天在昆士蘭州塔利機場（Tully Airport）執行第3趟高空跳傘飛行任務，一架載有1名飛行員、17名跳傘者的飛機起飛後，預計進行16人編隊跳傘，另1人負責拍攝。不料，跳傘員弗格森（Adrian Ferguson）在準備跳傘時，備用降落傘的拉繩意外勾住飛機機翼襟翼，導致備用降落傘瞬間彈開。

弗格森懸掛在飛機下。圖／翻攝自YouTube／atsbgovau

降落傘強大拉力將弗格森猛力往後拖拽，使他跌出機外，還將站在機門旁的拍攝者撞飛，弗格森雙腿一度猛烈撞上飛機左側的水平安定面，而備用降落傘則纏繞在水平安定面上，使他整個人懸掛在飛機下，畫面相當驚險。

不過，弗格森隨即冷靜地使用隨身攜帶的鉤刀割斷備用降落傘上的繩索，最終成功脫離飛機，後來也順利開啟主降落傘、安全著陸，但腿部仍受到輕傷，後續已送醫縫合，並需休養6週。

弗格森冷靜割斷備用降落傘的繩索。圖／翻攝自YouTube／atsbgovau

至於其餘跳傘者都陸續成功跳出飛機，最終機上僅剩飛行員及2名跳傘者，但因飛機尾翼還纏繞著部分降落傘，於是3人也合力涉法控制飛機，飛行員評估尾翼嚴重受損、俯仰控制受限後，隨即發出「Mayday」求救訊號，並穿戴緊急降落傘，準備必要時棄機。

不過，布里斯本航管中心評估後，認為飛機仍具備足夠操控能力，指示飛行員以約120節速度緩慢下降，並收起襟翼，以改善方向舵、副翼與升降舵控制，最終成功讓飛機順利返回塔利機場並安全降落，此次意外也未造成其他人員傷亡。

弗格森的主降落傘順利打開，最終成功著陸。圖／翻攝自YouTube／atsbgovau

對此，ATSB首席專員米契爾（Angus Mitchell）指出，飛行員當下感覺飛機機頭上仰、空速迅速下降，起初並不知道發生什麼狀況，便誤以為是飛機失速，因此立即向前推操縱桿並加大油門，直到其他人通報有跳傘者卡在尾翼後才降低動力，並設法人飛機穩定飛行，而這起事件也提醒跳傘者在離機時務必留意自身裝備：「攜帶鉤刀雖非強制法規要求，但在備用降落傘過早展開的情況下，可能足以挽救性命。」



