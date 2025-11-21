高空驚魂！氣象氣球撞聯合航空客機 擋風玻璃碎裂劃傷機長濺血

擋風玻璃的破裂碎片在壓力下噴濺，直接波及正副機長。（翻攝畫面）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布調查報告，揭露了一起發生在猶他州上空的驚險飛安事件：1架聯合航空波音737 MAX客機在3萬6千英呎高空巡航時，遭到1枚高空氣象氣球迎面猛烈撞擊，導致駕駛艙擋風玻璃當場碎裂。

這起撞擊的結果極為驚人，擋風玻璃的破裂碎片在壓力下噴濺，直接波及正副機長。NTSB 證實，機長右手臂因此被飛散的玻璃碎片割傷，出現多處表皮傷口，所幸副機長並未受傷。機長隨即在駕駛艙內自行處置傷口，並當機立斷宣布緊急狀況，最終成功將載有112名乘客和機組員的班機，安全轉降至鹽湖城國際機場。

這起發生在10月16日的事件，主角是聯合航空1093號班機。肇事的氣球屬於WindBorne Systems公司，是一種用於收集大氣數據的長航程高空氣象探測氣球（GSB）。機長向調查人員回憶，他是在遠處天際線注意到一個物體，但在他來得及向副機長發出警示之前，擋風玻璃便遭受了一次「猛烈撞擊，伴隨一聲巨響」。雖然飛機的擋風玻璃是多層結構，具有抗壓和抗鳥擊的能力，但在這場高空相撞中依然被擊出蜘蛛網狀的巨大裂痕。

NTSB透過雷達軌跡比對，確認該氣球從華盛頓州斯波坎升空後，途經數州，最終路徑與當時正在巡航的聯航客機完全吻合。NTSB主席珍妮佛霍曼迪（Jennifer Homendy）事後曾對這起事件的潛在風險表達擔憂，直言在錯誤的情況下，這對飛機和機上人員來說，可能造成「毀滅性的後果」。儘管客艙壓力在整個飛行過程中保持穩定，未發生危險的洩壓狀況，但這次罕見的事故也引發了飛安界對高空氣象氣球與民航交通協調管理的關注。

目前受損的擋風玻璃已送往NTSB的實驗室進行深入檢測，以進一步分析撞擊的強度與玻璃的材料反應。WindBorne Systems公司則表示，他們在事故發生當天與氣球失聯，並強調其每次發射作業均依照規定向美國聯邦航空總署（FAA）進行報備。

