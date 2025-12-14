高空驚魂3秒！滑翔傘遭撞扭結墜落 奪命畫面曝光「兩屆冠軍殞命天際」

飛行教練塞爾吉奧・曼努埃爾・達・席爾瓦當時正帶學生飛行，因操作分心導致與黑格勒的滑翔傘發生碰撞，釀成致命空難。（示意圖／Pixabay）

巴西里約熱內盧在今年11月20日發生一起空中悲劇。一名滑翔傘飛行員在與滑翔翼於空中碰撞後，從高空墜落喪命，導致當地飛行社群震驚不已。

根據《每日郵報》報導，死者為59歲的菲利普・艾瑞克・黑格勒（Philip Eric Haegler），當時他正在里約熱內盧南區的聖康拉多（Sao Conrado）飛行，準備慶祝即將到來的60歲生日。意外發生時，一架滑翔翼撞上他的滑翔傘翼面，導致他失去平衡後從空中墜落。

黑格勒墜落時撞擊一棟位於市長門德斯・德・莫賴斯大道（Avenida Prefeito Mendes de Morais）11樓的建築外牆後墜下，估計墜落高度約為45公尺（約148英尺），當場喪命。

據報導，當時正在駕駛滑翔翼的飛行教練為塞爾吉奧・曼努埃爾・達・席爾瓦（Sergio Manoel da Silva）。警方調查指出，達・席爾瓦在飛行時有「疏忽」、「不專心」等行為，且未遵守飛行安全守則，因此被依過失殺人罪嫌起訴。目前案件已提交檢方，等待是否進一步提出起訴。

事發當時，達・席爾瓦正在帶領一位學員進行飛行訓練。他向警方供稱，準備降落時為了解開學員的腿部安全帶而分心，大約有三秒鐘未注意前方空域，之後抬頭發現黑格勒正從對向、略低的方位迎面而來。他試圖緊急閃避，但仍不幸與對方發生碰撞。

網路上流傳的影片可見，黑格勒的滑翔傘從滑翔翼下方快速靠近，雙方設備發生猛烈碰撞。滑翔傘的翼面被捲入扭結，造成黑格勒失控墜落。

警方指出，根據運動航空的飛行規則，位於下方的飛行器擁有優先權。達・席爾瓦也向警方承認，事故並非黑格勒之過，他形容這是一場「瞬間失誤」造成的悲劇。他表示非常尊敬黑格勒，視其為學習對象與偶像，目前正接受心理輔導，並會全力配合後續調查。

黑格勒曾兩度獲得巴西自由飛行冠軍，是當地極具經驗與聲望的飛行員。他的不幸離世，不僅是私人悲劇，也引發飛行社群對於空中安全規範的再度關注。

59歲滑翔傘飛行員菲利普・艾瑞克・黑格勒（Philip Eric Haegler）在巴西里約熱內盧飛行時，遭滑翔翼碰撞後失控墜落喪命，事故發生地點為聖康拉多地區。（圖／翻攝自X，@OpenNewNews）

