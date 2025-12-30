高端咖啡餐飲體驗！Dream Plaza 星巴克打造獨一無二「Siren's Lounge 尊榮體驗區」

整理｜Eason 圖片來源｜星巴克



咖啡市場蓬勃發展下，讓咖啡廳的設計愈來愈多元化，不管是簡潔明亮的現代風格，還是粗獷率性的工業風格，皆能滿足不同客群的需求和喜好。然而，在信義區天際線下，由星巴克傾力打造一個融合藝術、設計與生活品味的空間悄然登場，這不僅是一間咖啡館，而是一場將品牌精神、人文美學與日常情感深度串聯的全新體驗場域──SIREN'S LOUNGE。

設計，從咖啡文化延伸出生活美學

SIREN'S LOUNGE 的空間規劃以「咖啡的藝術性」為核心，延伸出一個結合品味與靜謐的設計語彙。步入空間，迎面而來的是源自自然靈感的藝術品——天花板上的壁畫如晨曦灑落，牆面的裝置藝術與雕塑作品交織著城市與自然的對話，讓人在第一時間便沉浸在這片屬於現代生活的綠洲之中。這裡的每一個細節，從選材到光影，皆以室內設計語言訴說著「慢」與「深」的哲學，呼應星巴克一貫倡導的品牌精神：讓每一次飲用，成為一種美好日常的記憶。

一杯咖啡，一段情感

SIREN'S LOUNGE 並不止於形式的美，更從味覺與感官層面擴展體驗的深度。以尊榮預約制度限定入席，這裡所提供的每一道套餐，都是一段靈感旅程的延伸。由江振誠親自監製的料理，從前菜到甜點，每道菜色不僅展現其一貫的創意與精緻手法，更巧妙融合當代食藝與咖啡文化的對話。例如一道選用台灣在地食材製成的前菜，搭配特調典藏冷萃，既有層次又呼應風土。整套菜單與飲品的搭配，皆以「共鳴」為設計概念——不只是味覺的共鳴，更是文化與記憶的共鳴。

人文與日常的溫柔碰撞

茶瓦納的創意茶款與手工特調咖啡，讓飲品不再只是配角，而是料理故事的延伸。這種從「飲品設計」出發的思維，也體現在整個空間的設計佈局上：不論是包覆性極佳的座椅、以低飽和色調營造沉靜氛圍的牆面、還是呼應咖啡色系的木質結構，每一個角落都鼓勵人放慢節奏，用心感受那杯咖啡背後所承載的情感與故事。這裡不追求浮誇的奢華，而是在設計與功能之間找到完美平衡。空間的美，是用來服務人的感受，而人的感受，才是最終的設計主體。

SIREN'S LOUNGE 是星巴克品牌進化的體現——從日常飲品延伸至生活方式的營造者。它不只是在銷售一杯咖啡，而是在販售一種新的生活提案：將咖啡文化、飲食藝術與空間設計結合，創造出可被記憶、被品味、被感動的體驗。對講究品味的人而言，這裡像是一間沉靜的城市客廳；對渴望靈感的人而言，這是一個生活靈光不斷閃現的創意場域。每一次造訪，都有機會讓人與咖啡，與藝術，與自己的生活產生新的連結。SIREN'S LOUNGE，不僅是一場味覺與設計的饗宴，更是一場屬於現代都會人對生活美學、文化深度與自我感知的全新探索。在這片用心設計的空間裡，每個細節都在靜靜訴說：最美的日常，從一杯好咖啡開始。

