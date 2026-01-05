高端日式質感融入醫療專業，打造一期一會的療癒之所！高雄大串齒科重塑身心安定的日式飯店級診療體驗

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 覺引設計Jour en Design

位於高雄佔地百坪的大串齒科，重視誠信細節與關懷，希望能擺脫傳統醫療場所給人的冰冷感，重建溫暖而安心的就醫體驗。設計師以日式職人精神為初衷，嚴謹的醫療流程為基礎，確保動線效率與安全規範，將品牌精神轉化為高端且具有文化辨識度的空間語彙，一期一會的信念落實於設計細節中，運用天然大理石、溫潤木質、線條、色彩等元素，堆疊出靜謐的日式質感，打造兼具醫療專業與身心安定的診療場域。

步入室內宛若進入高級日式飯店，首先映入眼簾的是以天然潑墨大理石打造的接待櫃臺，搭配內部弧形的格柵與幾何圖形重詮釋的障子門等日本建築元素，塑造沉穩且溫暖的第一印象。空間以退縮手法，引入日光綠意，候診區即緩慢人心步調，玻璃貼膜透光不透視，也能確保隱私。透過清晰標示與座位安排，減少患者的焦慮感，動線規劃流暢，診間採金木水火土月的五行命名，建立文化辨識度，三間獨立診間與雙動線消毒室，醫護通道與患者動線錯開，降低交叉感染的風險。地坪架高隱藏管線，並以精準的坡道與踏步比例，滿足無障礙空間的需求。



二樓VIP 診間與諮詢空間，大面開窗，空間寬敞舒適，以木質調延續整體調性，牆面局部跳色，挹注朝氣活力，為患者提供更高隱私與專屬服務。

設計全程貫徹永續理念，選用實木貼皮、天然大理石及可回收的進口波龍地毯，避免高汙染塑膠材質。此外，原始結構樑柱限制平面規劃，需於有限層高內隱藏大量給排水與電力管線，滿足醫療需求及動線順暢，並最大化利用自然採光，搭配變頻空調與全區 LED 照明，有效達成節能減碳，實現安全、舒適且環保的現代醫療環境。

