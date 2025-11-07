高端疫苗辦理私募現增案 股價直攻漲停板

▲高端疫苗（6547）昨（6）日公布前三季歸屬母公司業主淨損1.43億元，連虧四季；每股虧損0.44元。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 生技廠高端疫苗（6547）昨（6）日公布前三季歸屬母公司業主淨損1.43億元，連虧四季；每股虧損0.44元。另外，董事會同步通過將以私募方式辦理現金增資，以不超過4千萬股、4萬張為限。今（7）日股價一開盤就直衝漲停板，來到37.1元，截至上午10點40分有3025張排隊購買。

高端第三季營收2.06億元，季增42%、年增15%；歸屬母公司業主淨損約2300萬元，較第二季虧損收斂；每股虧損0.07元。

高端去年第一季每股虧損0.22元，隨後受惠腸病毒疫苗出貨高峰帶動，去年第二季單季轉盈，第三季則損益兩平，到了第四季再度由盈轉虧，全年累計虧損0.24元。今年上半年每股續虧0.37元。

另外，高端也公告，為充實營運資金及新產品研發線，以及支應其他本公司長期發展之資金需求，將以私募方式辦理現金增資，以不超過4千萬股額度內發行新股，目前私募普通股應募人尚未洽定。此案將提請12月24日股東臨時會討論。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



