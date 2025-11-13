高端車銷售旺資產處分助攻！三一東林Q3虧轉盈 每股賺9.25元

財經中心／余國棟報導

董事長陳睿謙表示，隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。（圖／三一東林）

三一東林（3609）公布第三季財報，本業成長動能主要來自高端汽車銷售，與精品改裝需求持續升溫，再加上資產處分利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升。該公司前三季營收為新台幣（以下同）3.8億元，年增27.09%、歸屬於母公司業主淨利2.81億元，EPS 7.31元，順利由虧轉盈。公司表示，同時，13日董事會通過庫藏股計畫，總金額上限為1.775億元，預計買回2500張，買回區間37-71元，作為策略性人力布局使用。

廣告 廣告

高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫。董事長陳睿謙表示，隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

公司代理品牌橫跨德、英系高性能與奢華車款，產品線涵蓋外觀、動力、內裝、燈具等完整改裝套件。高端改裝文化也已從早期的性能導向，轉變為結合美學、設計與智能的整合式服務，成為新世代車主展現生活品味與個人風格的重要象徵，帶動公司精品改裝業務持續亮眼成長。

在業外部分，公司日前宣布處分台中總部大樓，處分利益約3.97億元於第三季進帳，也使得公司第三季EPS高達 9.25 元，營運順利轉虧為盈。三一東林今年第三季成功轉盈，讓連14個季度赤字止步，單季每股盈餘9.25元，創下單季歷史新高紀錄，拉抬前三季EPS成功轉正，累計基本每股盈餘7.31元，高於去年同期的每股虧損3.41元。此外，處分總部及進行LED事業部調整後，扣除廠房折舊及人員費用，營業費用下降，也帶動營運升溫。

陳睿謙表示，公司將以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級與跨界布局。除現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與AI相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。

陳睿謙進一步指出，三一東林將以「品味」、「智能」與「整合」為發展主軸，結合數位科技、照明設計與精品美學，建立橫跨汽車、燈光與家居的高感度生態系，讓品牌價值從移動空間延伸至生活場景，對於第四季營運表示樂觀。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／台積電走弱拖累台股收黑43點 內資狂掃PCB、被動元件！

電力備援需求旺！安葆前10月營收超越去年 營運可望登峰

汽車安全件訂單續強！劍麟前三季EPS達4.06元 安全規範帶旺長線需求

國際盤勢／美政府關門看到曙光！AMD噴翻道瓊創新高 日韓同步強彈

