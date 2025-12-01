高端連三年捐千劑流感疫苗 花蓮19至49歲青壯族群免費打

〔記者王錦義／花蓮報導〕高端公司連續第三年捐贈1000劑流感疫苗，全數提供給花蓮19歲至49歲的青壯年族群免費接種。花蓮縣衛生局長朱家祥昨代表受贈，強調公私協力對防疫的重要性。朱家祥說，青壯年是家庭與社會運作的主力，今年流感重症病例中高達 95% 未接種流感疫苗，突顯疫苗保護力的重要性，相關疫苗接種資訊可洽花蓮縣衛生局。

朱家祥說，衛生福利部疾病管制署最新數據指出，截至今年11月15日止，全國流感重症已累計 300 例，其中有 35 例死亡。數據顯示，重症病例中高達 95% 未接種流感疫苗；青壯年是家庭與社會運作的主力，一旦感染流感，不僅自身健康受影響，更可能導致家庭與職場運作中斷。流感疫苗能大幅降低感染後重症及死亡風險，是秋冬防疫的關鍵。

朱家祥感謝高端公司三年來年共捐贈4800劑流感疫苗，呼籲鄉親把握機會。花蓮縣衛生局提醒，施打疫苗是預防流感與減少重症的不二法門，尤其是免疫力低下的高風險族群，另外，維持良好衛生習慣同樣重要。呼籲民眾勤洗手、配戴口罩，若出現呼吸道症狀應儘速就醫，並在家休息，以減少病毒傳播，共同守護健康，疫苗專線038237905。

