高端過濾耗材出貨旺 旭然Q3獲利飆近12季新高！
財經中心／余國棟報導
台灣自有品牌過濾大廠旭然（4556）公布2025年第三季合併營收達1.60億元，受惠於旗下Filtrafine®品牌工業液體過濾相關產品保持穩定出貨表現，加上業外匯兌利益，帶動第三季稅後淨利達0.11億元，年增46.14％，每股稅後盈餘(EPS)達0.27元，年增42.11％，單季獲利更改寫近12季新高水準。
第三季隨著近年半導體、高科技電子等產業客戶進行產能擴增、新廠擴建啟用，帶動旗下Filtrafine®品牌工業用液體過濾設備持續增溫，旭然指出，再加上第三季受惠高端液體過濾耗材訂單出貨放量，進而優化整體產品銷售組合，2025年第三季旗下工業液體過濾設備、以及過濾耗材營收比重分別為25％、58％。累計2025年前三季合併營收4.78億元，年減8.55％，稅後淨利2,070萬元，年增169.76％，每股稅後盈餘(EPS)0.49元，年增172.22％，今年前三季獲利表現更係超越2024年全年獲利水準。
旭然2025年第三季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別攀升至43％、9％、7％水準，較去年同期繳出三率三升表現，除旭然因應今年受匯率、關稅政策變動，已針對美國區域調漲售價，以及隨著銷售組合結構優化、加大生產及營運管理，帶動第三季獲利能力精進效益。
旭然積極佈局半導體與高科技電子產業供應鏈，鎖定北美與東南亞地區建廠熱潮，以及拓展食品、石油化工與水處理等多元產業鏈，以期擴大整體接單規模與營運動能，此外，今年以來各季度獲利呈現逐季走升，反映公司在業務接單與成本結構改善之效益，旭然仍戮力精進營運效率提升、精實費用管控目標不變，有望未來營運保持良好表現。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
