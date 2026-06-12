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即時中心／林韋慈報導

西班牙巴塞隆納著名地標聖家堂（Sagrada Família）自1882年動工以來，歷經144年仍未完工，至今持續興建中。教堂建築師高第於1926年6月10日因車禍逝世，適逢其逝世100周年紀念，教宗良14世於10日親臨聖家堂主持彌撒，並為新落成的「耶穌基督塔」舉行祝福儀式。綜合外電報導，聖家堂預估仍需約10年才能完工，然而，隨著觀光人潮增加，周邊也衍生住房壓力與居民抗議問題。

聖家堂煙火引關注 歷經144年仍未完工

此次彌撒約歷時90分鐘，現場由600人合唱團獻唱，西班牙國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞及首相桑傑士等政要均出席。儀式結束後，聖家堂外牆點亮燈光並施放煙火，整座建築在光影交錯下展現出壯麗輪廓。

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教宗良14世在講道中表示，聖家堂「尚未完工並非缺陷，而是持續追求的見證」，強調其象徵的是不斷實踐的信念與承諾。他同時呼籲和平，指出「不能一邊信仰耶穌，一邊鼓吹戰爭」，並強調對無辜生命的尊重。

彌撒最後，教宗為聖家堂中央的耶穌基督塔進行祝福。該塔於今年2月封頂，使教堂高度達到172.5公尺，成為目前全球最高的教堂建築。聖家堂目前仍持續施工，預估仍需約10年才能完工，去年吸引近500萬人次參觀，為巴塞隆納最重要觀光景點之一。

快新聞／高第逝世100週年！聖家堂「耶穌基督塔」落成煙火引注目 預估10年完工

聖家堂2024年面貌，可見仍在興建中。（圖／民視新聞）

聖家堂持續興建 預估十年後完工

由建築師高第設計的聖家堂，靈感來自自然元素與宗教意象，整體建築融合樹木、花卉等雕刻細節與幾何美學，共18座塔樓分別象徵聖經人物，包括使徒、福音書作者及聖母瑪利亞，立面則描繪耶穌生平、受難與最後審判。

快新聞／高第逝世100週年！聖家堂「耶穌基督塔」落成煙火引注目 預估10年完工

西班牙巴塞隆納聖家堂為「耶穌基督塔」舉行落成啟用儀式後，煙火施放升空。（圖／美聯社提供）

聖家堂工程曾因西班牙內戰與資金短缺中斷。1936年內戰初期，反教權團體縱火焚毀地下墓穴與高第工作室，大量設計資料遭破壞，後由其學生與後續建築師重建資料並持續推進工程。然而，隨著觀光人潮持續增加，聖家堂周邊也衍生住房壓力與居民抗議問題。

外媒指出，遊客大量湧入推升房價，未來擴建甚至可能涉及拆遷問題，使聖家堂不僅是一座宗教建築，也成為觀光、都市發展與社會爭議交織的焦點。





原文出處：快新聞／高第逝世100週年！聖家堂「耶穌基督塔」落成煙火引注目 預估10年完工

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