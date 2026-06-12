高第遺作聖家堂成全球最高教堂 耶穌基督塔高達172.5公尺

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教宗良十四世10日抵達巴塞隆納聖家堂，在西班牙國王伉儷和好幾千名信眾的見證下，主持彌撒儀式。

天主教教宗良十四世說，「作為一位受信仰啟發的建築師，可敬的安東尼高第設計這座聖殿時，懷抱著一個願望，透過建築述說主耶穌生命中的奧祕。」

教宗隨後前往教堂外，為高達172.5公尺的耶穌基督塔主持祝福儀式。活動最後，聖家堂內外同步上演燈光秀，並施放煙火，將紀念高第逝世百週年的慶典氣氛推向最高潮。

這座歷經世代接力建造的建築鉅作，隨著最高的耶穌基督塔完工，正式成為全球最高的教堂建築。耶穌基督塔頂有四臂十字架，外層覆蓋約1萬3千片陶瓷磁磚，由300種不同形狀零件組成，並採用7種深淺不一的白色色調，以呈現光影變化。

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陶瓷設計師庫梅利亞指出，「我們先從十字架的四個臂開始製作，一次完成一個部分，之後再進行中央主體結構的施工。」

作為贖罪神殿的聖家堂，從1882年開始動工，高第在隔年接手設計工程，結合哥德式與新藝術風格，並融入大量自然元素與天主教象徵。聖家堂在超過1世紀的建造歲月中也多所波折。高第在1926年遭電車撞傷逝世時，教堂只完成地下室、後殿及部分誕生立面。1936年西班牙內戰，高第的模型與設計圖因此損毀，後世建築師透過殘存圖稿、模型碎片及研究資料接力施工，成就聖家堂今日的雄偉面貌。

建築師暨高第研究專家庫爾蒂表示，「高第作品尚未完成，而這正是他的心願，希望它能持續很多很多年，教宗良十四世此行正是為此而來，他並不是來為聖家堂蓋上最後的認可印章，宣告聖家堂就此完工，相反地，他是來向我們展示一條道路，一條成為建設者的道路。」

聖家堂外觀的誕生立面以基督誕生與成長為主題，是高第生前完成的主要工程之一。每一處雕刻都蘊含宗教寓意，也展現不同時期藝術家對信仰的詮釋。包括入口上方的全視之眼，代表上帝無處不在的守護；還有這片數字幻方，無論橫豎對角線相加都會得出33，象徵耶穌被釘上十字架的年紀。

聖家堂的內部以森林為靈感，巨大的樹狀石柱向上延伸支撐穹頂，營造置身自然林間的空間感。彩繪玻璃則依日照方向配置不同色彩，陽光穿透後在主殿投射出流動變幻的光影，被視為高第展現神聖氛圍的重要設計。

美國遊客蘭伯特說，「世上沒有任何地方像這裡，昨晚我女兒第一次看到它時，甚至感動得落淚 而我的感受也非常相似。」

教堂內還保存兩座由高第親自設計的橡木櫃，收藏聖髑及重要禮儀服飾，包括教宗本篤十六世主持聖家堂祝聖典禮時穿著的祭衣。而良十四世在主持彌撒前，也在這裡更換上新訂製的祭衣。

聖家堂主任司鐸圖魯利表示，「這部分櫃子是用來保存聖髑，因為它們是神聖且值得敬奉的物件。」

聖家堂地下也設有博物館和教堂空間，平日舉行彌撒，高第本人也安葬在這裡。

歷經一個半世紀的建造，聖家堂逐漸接近高第的原始藍圖。尖塔與立面交織出的獨特輪廓，不僅展現他對宗教、自然與藝術的深刻詮釋，也讓聖家堂成為巴塞隆納最具代表性的城市地標。

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