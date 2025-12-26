高等教育評鑑中心20週年 亞洲首個通過全數指標接軌國際評鑑組織

歷屆董事長分享(左起)首任劉維琪,次任鄭瑞城,接任黃榮村,現任李德財

教育部常次朱俊彰致詞

前教育部部長潘文忠致詞

現任董事長李德財致詞

財團法人高等教育評鑑中心基金會今天(26號)於國家教育研究院臺北院區舉辦20週年慶祝活動，共同回顧20年來推動我國高等教育品質保證制度的歷程。高教評鑑中心今年9月再度獲得全球高教品保組織INQAAHE ISG認可通過，是亞洲第一個通過全數6項指標，能將大學品保制度與國際接軌，提升臺灣高等教育的國際能見度與專業聲譽。

高等教育評鑑中心慶祝20週年。教育部常務次長朱俊彰、高等教育司司長廖高賢、技術及職業教育司司長楊玉惠、教育部前部長潘文忠、歷任董事長、執行長與處長，各大學校長、評鑑委員皆出席祝賀。

教育部常務次長朱俊彰出席致詞時表示，教育部在94年開始推動高教評鑑計畫，希望提升大學的教學品質。當時高等教育評鑑中心的出現是一個安定的力量，因為它讓外界知道高教品質事實上有人在把關，之後也慢慢轉變讓各界知道評鑑不是去排名，而是各大學品質管控的內控，教育部也沒有強制各校參與評鑑，轉變為各校可自行決定是否要辦理評鑑及辦理方式。後續在高教深耕計畫，高等教育評鑑中心扮演高教推動最重要的背後支持力量，也為教育部關於私校獎補助的教學品質進行查核，甚至在國際攬才的玉山計畫，以及境外生高教品質把關，成為教育部高教的智庫角色。

高等教育評鑑中心董事長李德財表示，今年已經完成第三週期校務評鑑實地訪視，預計在2027年下半年公布第四週期校務評鑑實施計畫。下個階段任務是與大學協力，提供多元評鑑服務，支持大學建立完整的品保機制。