高管轉行跑外送 前萬事達卡副總裁坦言：沒想過會走到這一步

近年來不少人投入外送與零工經濟，原因各異，有人為了彈性的工作時間，有人補貼家用，也有人試圖在低薪環境中尋找出路。令人意外的是，這股浪潮中也出現曾身處企業高層的人士，過去曾任職萬事達卡與IBM，並在萬事達卡服務長達8年，一路晉升至副總裁的曼德爾（Jay Mandel）也了Uber Eats的外送員。

48歲的曼德爾職涯大多在企業數位行銷領域打拚。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據外媒《商業內幕》報導，48歲的曼德爾職涯大多在企業數位行銷領域打拚，離開大型企業後，轉而從事行銷顧問與兼任大學講師，但相關收入不足以支撐生活。目前他一邊籌資準備創業，一邊靠接外送單維持開銷。

曼德爾透露，投入零工工作的念頭，其實來自心理治療師的建議。治療師鼓勵他走入不同生活場景，親眼看看其他人是如何過日子，或許能帶來幫助。但他一度選擇逃避，拖延數月，身邊的伴侶與朋友甚至勸他不必「走到這一步」。

近年來不少人投入外送與零工經濟，原因各異，有人為了彈性的工作時間，有人補貼家用。（示意圖／翻攝自pixabay）

直到去年10月，曼德爾才正式接下第一筆Uber Eats訂單。曼德爾形容，成為外送員後，最深刻的感受之一是「透明化」，對許多人而言，外送員彷彿不存在。他回憶，有一次接到蛋糕訂單，卻發現店內缺貨，於是花了將近20分鐘，在麵包店與顧客之間來回溝通，試圖找出替代方案。最終順利送達時，對方卻只是神情困惑，沒有道謝，也沒有額外小費。

這段經驗讓曼德爾受到不小衝擊，曼德爾坦言，過去在企業工作時，額外付出通常會換來肯定或回饋，但在外送工作中，這樣的情況十分罕見。他也因此認為，外送平台既然收取高額服務費，不應再將小費壓力轉嫁給消費者。儘管如此，曼德爾並未因此心生怨懟。他強調，自己並不認為比其他外送員更優越，反而努力保持友善與微笑，希望能為陌生人帶來一點溫度。同時他也在這份工作中找到意外的樂趣，例如造訪從未踏進過的餐廳，探索過往生活圈之外的城市角落。

當曼德爾與朋友交流時，卻發現許多人也正面臨相似困境，這讓他意識到，自己的處境並非個案，而是當代職場結構變化下的縮影。（示意圖／翻攝自pixabay）

曼德爾感嘆，像自己這樣一邊為生計奔波、一邊仍試圖維持職涯理想的人，究竟有多少，外界很難得知。現行的失業統計，並未將投入零工經濟的人納入計算，「我從來沒想過，經濟狀況會變得這麼緊繃」，但當曼德爾與朋友交流時，卻發現許多人也正面臨相似困境，這讓他意識到，自己的處境並非個案，而是當代職場結構變化下的縮影。

