高粱酒標「字倒著唸」他超困惑！22年前台灣改左讀 關鍵原因曝光

原PO表示，復刻的金門高粱酒標是由右往左讀。圖／翻攝自Threads

冷知識？一名網友在Threads中發布貼文，表示收到金門高粱復刻禮盒時，發現酒標上的字，是由右往左讀，有小孩好奇問說，為什麼字讀的順序顛倒？對此，原PO解釋說，2004年立法院才通過《公文程式條例》，將公文直式書寫在隔年改為橫式書寫。

嗨收復刻金門高粱！一看酒標驚「字倒著唸」

一名網友在Threads中發布貼文，表示最近收到金門高粱的復刻禮盒，被親戚家小孩看到，問說怎麼有標籤中文順序顛倒？原PO這才解釋，以前商標、字幕都是要由右唸往左。他也說，上網查發現台灣在1970年代才開始左右混用，「慢慢從右到左變成左到右，酒標也是從1980年變成左往右，但教育部直到2004年才明確規定，是要由左往右唸」。

以前橫式書寫「右往左」？跟1習慣有關

事實上，台灣早期不論是商標、電視電影的字幕，都是由右往左。這是源自於古代書寫竹簡時右手持筆、左手持簡，因此由右往左。而台灣人使用正體中文沒有規定出版物的文字方向，在1990年代時多有使用橫書的趨勢；再加上由於過去無任何強制政策，民間慢慢養成「直書由右至左、橫書由左至右」的默契，而後政府也將此默契訂為規定，但文字排列方法混用隨處可見；舉例來說，早期火車站站名是由右往左書寫，也因此復刻的金門高粱酒標才會由右往左書寫。

一直到2004年5月4日，中華民國立法院三讀通過《公文程式條例》，將沿襲已久的公文直式書寫，由2005年起改為橫式書寫。同月9日聯合報也宣布橫式標題改為由左至右。在台灣，自國小至高中的國民基本教育中，國語、國文教科書以直書為主，其他科目則較常見橫書編排。小說詩歌等文藝作品、報刊的部分版面等，也多會沿用縱書。



