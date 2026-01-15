高級中等學校免試入學招生 簡章可上網免費下載

為了持續推動高級中等學校免試入學制度，教育部國教署提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇，包括「分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生（不含實用技能學程、建教合作班）」等多元管道。115學年度免試入學總名額計18萬4,459名，占核定招生總名額90.42%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標。招生簡章今天(15日)公告，預計7月7日放榜，7月9日報到。

國教署說明，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢；紙本簡章同步發售。

此外，為了維護大陸地區臺商子女學校學生就學權益，包含東莞臺商子弟學校、華東臺商子女學校及上海臺商子女學校的學生的就學權益，此類學生由臺商子女學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區免試入學委員會集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。

國教署表示，為了輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，透過1月及4月二階段志願模擬選填，搭配適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助學生瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，依學生的性向、興趣、志願等，選擇最適合自己的升學進路。