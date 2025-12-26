高級中等學校本土語文教育資源中心 提升本土語教學品質

十二年國民基本教育教學實踐策略研討會社群教師分享授課心得

世界咖啡館工作坊-SEL融入本土語文教學分組討論

因應《國家語言發展法》實施，自111學年度起推動高級中等學校本土語文列入部定課程，教育部國教署成立「高級中等學校本土語文教育資源中心」，辦理系列現職教師本土語文認證輔導、加強班及增能回流相關研習課程及研討會等，深化學校教師本土語文聽、說、讀、寫能力，協助高級中學編制內的教師通過本土語文認證。今年(114年)共舉辦3梯次的本土語文認證輔導班及11場次本土語文認證加強班，共1,244人次參加；另為了強化本土語教師教學專業素養與能力，共舉辦6梯次教學增能及回流研習。

廣告 廣告

國教署說明，自112學年度推動高級中等學校跨校教師社群，迄今已舉辦40場跨校教師社群課程共備及7場教師公開授課。今年6月28日於國立臺南大學辦理「十二年國民基本教育教學實踐策略研討會」，邀請社群教師分享公開授課成果，互相交流跨領域及議題融入的教學方法；亦安排世界咖啡館工作坊，透過分桌(組)討論如何將社會情緒學習(SEL，Social Emotional Learning)融入本土語文課程中，與會教師在各組桌長帶領下，每組都在時間內完成並發表獨特的SEL教學法，達成研討會交流分享的目標。

國立岡山農工教師鄭怡婷在研討會上分享《校園快樂農場》教案，表示樂觀看見本土語言應用在技職教學中的擴展性，SEL的融入能讓學生於社會活動中充分表達及溝通；南投縣旭光高中教師沈芳如則發表《鳥仔偵探社》，強調當語言結合環境生態與生活，學生不僅能學到專有詞彙，更重新認識自己的社會覺察與人際關係；國立潮州高中教師李郁屏表示，透過研討會及工作坊能看見更多不同學校的教學風貌，在每一次交流中找到繼續前進的動力，累積更多經驗。