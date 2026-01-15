高級中等學校特色招生考試分發入學 簡章今公告

全國115學年度「特色招生考試分發入學」學校招生簡章今天(15日)公告，計有「基北區」國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高中等學校、臺北市立西松高中、臺北市立中正高中、臺北市立育成高中；「桃連區」桃園市立大園國際高中、懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校及「嘉義區」嘉義縣立永慶高中等共3區7校，招生名額200名。詳細資訊可到各辦理學校或115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站下載簡章參閱。

國教署說明，國立海大附中規劃海洋工程及海洋生科兩類課程，輔導學生升讀國立臺灣海洋大學繼續學習所需相關知識鑽研，以認識海洋為起點，進而探索海洋與人類、世界的關聯，並從中尋找未來創新的契機；基北區及桃連區有臺北市立西松高中、臺北市立育成高中、桃園市立大園國際高中及桃園市路亞國際高中均辦理國際文憑IBDP實驗（專）班，培養學生創造性與批判性思考能力，透過課程發展提供學生更廣泛、多元的文化理解、學習面向與學術能力。

臺北市立中正高中辦理國際移動力課程實驗班分別為大學預科（IB-DP）及生涯發展路向（IB-CP）。大學預科為發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力及培養口語表達論述技巧；生涯發展路向則以培養學生生涯發展課程的核心技能，如學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等。

嘉義縣立永慶高中AI科技特色班，招收對人工智慧與程式設計學習有興趣的學生，透過AI課程模組培養具有跨領域的素養以及面對未來社會變遷關鍵能力的AI專業人才。

國教署表示，115學年度適性入學制度持續以「統一會考、多元入學、一次分發完成」為原則，參加的國中畢業生應擇一就學區報考，並在該區考試、提交志願及分發。入學管道錄取門檻採國中教育會考成績，並加考1至3科學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。各校受理報名期間請參閱各校簡章，學科測驗統一於6月21日辦理，並於7月7日放榜，7月9日報到。