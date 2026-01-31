高級住宅區也中鏢！北市漢他病毒奪命 環保局緊急投藥滅鼠

疾管署署長羅一鈞證實，台北市大安區一名70多歲男性感染漢他病毒症候群死亡，為2000年以來國內首例死亡個案。台北市環保局30日已針對個案住家半徑200公尺範圍進行噴消、孳清、投藥與滅鼠作業。

老鼠偏好人口密集環境，溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見鼠類都是漢他病毒的重要病媒。（示意圖／Pexels）

疾管署發言人林明誠指出，2017年至今台灣累計44例漢他病毒感染者，疫情集中在1月至5月，其中1月病例最多，近年來1月患者合計達8例。從年齡分布來看，30歲至59歲患者有32人，占四分之三；性別方面，男性29人、女性15人。林明誠表示，過去許多病例與市場工作相關，這些從業人員有較高的暴露風險。

針對外界疑惑大安區為高級住宅區卻發生漢他疫情，林明誠解釋，老鼠偏好人口密集環境，溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見鼠類都是漢他病毒的重要病媒。他強調，呼吸道防護是預防關鍵，民眾清理屋內外環境時至少應配戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。

民眾清理屋內外環境時至少應配戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。（示意圖／Pixabay）

林明誠提醒，若發現老鼠排泄物，應先消毒，等待30分鐘後再進行清理。使用過的抹布、拖把、掃帚、刷子等清潔工具，務必先消毒再使用，避免污染其他物品。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。民眾應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，妥善處理廚餘或動物飼料，隨時做好環境清理。防火巷、排水設施、雜物堆、牆垣等鼠類活動熱區，應加強捕鼠與滅鼠工作。

