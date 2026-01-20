高級公寓飄惡臭…電梯底驚見「77歲男腐屍」！掉下後「反覆碾壓10天」警報沒響

印度一名男子不慎跌下電梯井內近10天才被發現。圖／翻攝自X

印度中央邦博帕爾市內（Bhopal）一處高級住宅社區近日發生一起震驚社會的死亡悲劇，社區大樓住戶近日不斷抱怨電梯傳出惡臭，要求大樓管理員請技術人員前來檢查。不料，當技術人員打開電梯門後，竟在電梯井裡發現倒臥一具腐爛多日的屍體，然而此前電梯一直都在運作，反覆升降經過該遺體都無人察覺，直到惡臭瀰漫整棟大樓，事件才隨之曝光。

根據NDTV等印度媒體報導，這起事件發發生在博帕爾市郊區米斯羅德（Misrod）的高級住宅社區「奇納爾夢想城」（Chinar Dream City），死者為77歲的普里坦（Pritam Giri Goswami）。警方調查指出，普里坦與經營雜貨店的兒子馬諾（Manoj Giri）同住在社區大樓裡，他在1月6日下午約3時曾告訴家人要出門，沒想到這一離開就再也沒有回家。

普里坦家屬因遲遲等不到人，便在隔天前往警局報案。警方獲報後立即展開調查，然而調閱社區監視器畫面後，卻只拍到普里坦在社區內行走的身影，其後行蹤就完全消失，連日四處尋找仍毫無線索；直到電梯技術人員察覺電梯井裡的腐屍，警方循線調查後才發現，普里坦其實是在出門當天下午，就從沒有關好的3樓電梯口掉進電梯井裡。

更令人震驚的是，住戶指出，普里坦掉進電梯井裡的8至10天內，電梯一直都在正常運轉，在井內來回升降，多次經過被卡在其中的普里坦遺體，卻未觸發任何警報。直到住戶聞到惡臭味，請管理員聯絡技術人員前來檢修，才在電梯井裡赫然發現腐爛遺體，並根據遺體身上的衣物與拖鞋，確認死者就是普里坦。

普里坦掉進電梯井內近10天才被發現。圖／翻攝自X

事件曝光後引發當地關注，也引起住戶對建商與社區管理單位提的投訴，多名住戶指出，電梯門經常會在電梯還未到位時就突然自行打開，雖然已經投訴多次，卻始終沒有改善，怎料如今竟發生死亡悲劇。普里坦兒子馬諾痛批，電梯6日也有出現故障：「我們以為父親不會去搭那部電梯，但根本沒有人仔細檢查，如果警方在我們報失蹤後立刻檢查電梯，我父親的遺體也不會腐爛成這樣。」

對此，當地警局證實，警方已依「非自然死亡」立案調查，目前正在蒐集相關證據與家屬的詳細證詞，後續行動將視驗屍報告與調查結果再行決定。驗屍結果顯示，普里坦死因為墜落造成的胸部重創，警方已對負責電梯操作與維護的相關人員發出到案通知，若確認涉及疏失，將依法嚴辦。



