高級訂製服的最後一位皇帝！ 范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）基金會今天表示，范倫鐵諾與世長辭，享耆壽93歲。范倫鐵諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」，他的逝世象徵著高級時裝「鍍金時代」的一個終點。

根據路透社報導，基金會在社群平台Instagram上表示：「范倫鐵諾今天在羅馬寓所辭世，摯愛隨侍在側。」基金會並未對外說明死因，但強調將妥善安排後續追思事宜，讓各界向這位時尚巨擘致上最後敬意。基金會還說，喪禮將於23日上午11時（台灣時間晚間6時）在羅馬舉行。

范倫鐵諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」(The Last Emperor)，不僅是20 世紀最具影響力的設計師之一，更是義大利優雅風格在全球時尚界的代名詞。

時尚界的重要性與影響力

在1960年代，法國巴黎是全球時尚的絕對中心，但范倫鐵諾成功地將重心拉回羅馬。他將義大利傳統的工匠技藝與現代奢華結合，建立了與法國高級時裝抗衡的義大利時裝帝國。

定義「紅毯時尚」

范倫鐵諾是第一位真正意識到名人效應的設計師。從1960年代開始，他的作品就與好萊塢巨星、各國皇室密切連結。他曾說過：「我知道女人想要什麼，她們想要變漂亮。」這種對女性特質（Femininity）的極致追求，使他成為好萊塢巨星伊莉莎白·泰勒、奧黛麗·赫本與英國黛安娜王妃等人的御用設計師。

V Logo 的商業化革新

范倫鐵諾在1960年代末期首創將名字縮寫「V」作為裝飾元素，這比後來流行的「大Logo趨勢」早了數十年。這不僅是設計，更是一種品牌標誌化的商業遠見。

象徵性個人作品與標誌

范倫鐵諾不僅登上高級訂製時裝巔峰，更打造時尚帝國，並在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」（Valentino Red），由來據說是他年輕時在西班牙巴塞隆納看歌劇時，被一位穿著紅色洋裝的老婦人所震撼，從此將這種純粹、熱情且優雅的紅色視為品牌的靈魂。

1968 年「全白系列」(The White Collection)

在迷幻色彩盛行的1960年代，范倫鐵諾反其道而行，推出了整場純白的高級訂製服。這個系列奠定了他極致優雅的地位。賈桂琳·甘迺迪 (Jacqueline Kennedy) 在 1968年下嫁希臘船王歐納西斯時，所穿的蕾絲婚紗便是出自此系列，這件婚紗至今仍是時尚史上的經典畫面。

2001年茱莉亞·羅勃茲的奧斯卡禮服

這件黑底白邊的1992年份「古董裙」(Vintage Dress) 讓茱莉亞·羅勃茲奪下影后，這不僅是紅毯史上最美的一幕，也開啟明星穿著品牌古董衣出席典禮的風潮。

標誌性元素：刺繡、蕾絲與蝴蝶結

范倫鐵諾的設計從不走極簡風格，而是以極度精緻的刺繡、如雲朵般的真絲雪紡以及巨大的立體蝴蝶結聞名。每一件衣服都像是為晚宴或宮廷舞會而生。

范倫鐵諾於2008年正式退休，但他所建立的美學座標至今仍深深影響著當代設計。他的逝世象徵著高級時裝「鍍金時代」的一個終點。

