高級訂製服的最後一位皇帝！ 范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲
義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）基金會今天表示，范倫鐵諾與世長辭，享耆壽93歲。范倫鐵諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」，他的逝世象徵著高級時裝「鍍金時代」的一個終點。
根據路透社報導，基金會在社群平台Instagram上表示：「范倫鐵諾今天在羅馬寓所辭世，摯愛隨侍在側。」基金會並未對外說明死因，但強調將妥善安排後續追思事宜，讓各界向這位時尚巨擘致上最後敬意。基金會還說，喪禮將於23日上午11時（台灣時間晚間6時）在羅馬舉行。
范倫鐵諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」(The Last Emperor)，不僅是20 世紀最具影響力的設計師之一，更是義大利優雅風格在全球時尚界的代名詞。
時尚界的重要性與影響力
在1960年代，法國巴黎是全球時尚的絕對中心，但范倫鐵諾成功地將重心拉回羅馬。他將義大利傳統的工匠技藝與現代奢華結合，建立了與法國高級時裝抗衡的義大利時裝帝國。
定義「紅毯時尚」
范倫鐵諾是第一位真正意識到名人效應的設計師。從1960年代開始，他的作品就與好萊塢巨星、各國皇室密切連結。他曾說過：「我知道女人想要什麼，她們想要變漂亮。」這種對女性特質（Femininity）的極致追求，使他成為好萊塢巨星伊莉莎白·泰勒、奧黛麗·赫本與英國黛安娜王妃等人的御用設計師。
V Logo 的商業化革新
范倫鐵諾在1960年代末期首創將名字縮寫「V」作為裝飾元素，這比後來流行的「大Logo趨勢」早了數十年。這不僅是設計，更是一種品牌標誌化的商業遠見。
象徵性個人作品與標誌
范倫鐵諾不僅登上高級訂製時裝巔峰，更打造時尚帝國，並在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」（Valentino Red），由來據說是他年輕時在西班牙巴塞隆納看歌劇時，被一位穿著紅色洋裝的老婦人所震撼，從此將這種純粹、熱情且優雅的紅色視為品牌的靈魂。
1968 年「全白系列」(The White Collection)
在迷幻色彩盛行的1960年代，范倫鐵諾反其道而行，推出了整場純白的高級訂製服。這個系列奠定了他極致優雅的地位。賈桂琳·甘迺迪 (Jacqueline Kennedy) 在 1968年下嫁希臘船王歐納西斯時，所穿的蕾絲婚紗便是出自此系列，這件婚紗至今仍是時尚史上的經典畫面。
2001年茱莉亞·羅勃茲的奧斯卡禮服
這件黑底白邊的1992年份「古董裙」(Vintage Dress) 讓茱莉亞·羅勃茲奪下影后，這不僅是紅毯史上最美的一幕，也開啟明星穿著品牌古董衣出席典禮的風潮。
標誌性元素：刺繡、蕾絲與蝴蝶結
范倫鐵諾的設計從不走極簡風格，而是以極度精緻的刺繡、如雲朵般的真絲雪紡以及巨大的立體蝴蝶結聞名。每一件衣服都像是為晚宴或宮廷舞會而生。
范倫鐵諾於2008年正式退休，但他所建立的美學座標至今仍深深影響著當代設計。他的逝世象徵著高級時裝「鍍金時代」的一個終點。
其他人也在看
西班牙南部列車相撞 地方官員：增至40人喪命
（中央社阿達穆斯19日綜合外電報導）西班牙南部昨天一列高速鐵路列車出軌，並撞上另一列迎面而來的列車，安達魯西亞自治區（Andalusia）政府主席莫雷諾今天表示，這起重大事故已經增至40人死亡。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
力積電突發重訊 美光授權DRAM製程非拍板定案「仍待確定」
力積電19號晚間發布重大訊息，針對媒體指出美光將授權1y奈米DRAM製程技術一事澄清。力積電副總經理譚仲民說，相關合作仍處於意向階段，尚待協商與正式簽約，並非已拍板定案。(請聽AI報導) 美光宣中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
不滿管太嚴 啃老兒37刀砍死雙親
六十七歲廖姓男子與七十五歲許姓妻子前天中午被發現陳屍新北市蘆洲區家中客廳，二人被砍卅七刀；警方昨晚在新莊逮捕涉嫌行凶的死...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前 ・ 38
11歲女童大叫一聲亡 驗出B19病毒？中檢澄清：尚未收到報告
台中市一名11歲女童曾赴大陸旅遊，感冒一個月未癒，本月10日突然大叫一聲後昏迷，家人送醫後，仍在3天後拔管，宣告不治，檢...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 35
義大利設計師范倫鐵諾逝世！享耆壽93歲
[NOWnews今日新聞]義大利著名時裝設計師、被譽為「20世紀時尚界巨匠」之一的范倫鐵諾（ValentinoGaravani），19日在羅馬的住所逝世，享耆壽93歲。綜合《BBC》等外媒報導，范倫鐵...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
蔥油餅夫妻遭逆子殺害！最後擺攤畫面曝光 Google高評變「永久歇業」
這對老夫妻經營的「小貨車蔥油餅」，在Google地圖上擁有高達4.9分的好評。據悉，這對夫妻多年來在三重仁愛街「大埔鐵板燒」前擺攤販售蔥油餅，每日上午約10時出車營業，售完即收攤返家。他們販賣的蔥油餅口味單純，卻憑藉酥脆餅皮與獨門辣醬贏得顧客青睞。每份售價僅25元，被...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 194
紅毯傳奇殞落！義大利時尚設計大師范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲
享譽國際的義大利服裝設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）在2008年宣布退休，驚傳在當地時間19日於羅馬家中辭世，享耆壽93歲。范倫鐵諾基金會及多年來的伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti)）證實這項消息，透露喪禮將在23日上午11時於羅馬舉行。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 36
31億元遺產沒人繼承歸國庫！最大筆來自北市「這2區」
台灣進入高齡化和少子化社會，無人繼承的遺產案件越來越多！財政部國產署統計，近5年（民國110年至114年）收歸國有的賸餘遺產總值高達31億7,291萬元，包括54棟房屋、704筆土地。其中就有被繼承人於民國66年過世，遺留多筆位於台北市信義區、文山區的土地，長期無人承認繼承，最終交由國產署接手清理，直到110年才完成結案，收歸國庫金額就高達1.4億元。Yahoo股市 ・ 13 小時前 ・ 93
義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲
（中央社羅馬19日綜合外電報導）義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）基金會今天表示，范倫鐵諾與世長辭，享壽93歲。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「把台灣賣給美中都是賣國」！柯文哲轟賴清德不要當賣國賊 黃暐瀚反駁：與美做生意、與中結婚完全不同
柯文哲批賴清德「賣給美中都是賣國」，黃暐瀚反駁：軍購關稅是商業往來不失主權。但中國要的是統一台灣。用結婚比喻兩岸、做生意比喻台美關係。風向台灣 ・ 15 小時前 ・ 180
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 119
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 184
經濟學人︰被動ETF規模大到扭曲市場定價
近來台積電等科技巨頭股價屢創新高，台股、美股指數也受惠而刷新紀錄；券商引用《經濟學人》報告示警，當前資金出現「盲目」流入被動ETF，導致科技巨頭的大型股，不論基本面好、壞，都持續被資金推高，規模大到足以扭曲市場定價功能，已成股市泡沫的隱形釀造者；當市場出現反轉，被動資金的集體撤出時，最悲觀情況是造成劇烈的流動性乾涸，形成結構性的踩踏風險。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 24
學測國文《愛的迫降》孫藝真野餐入題！網笑：分數差點迫降
【記者林欣恬／綜合報導】115年學測國文寫作能力測驗題目在考後掀起網友熱議，其中情意題以經典韓劇《愛的迫降》中，劇中女主角尹世理（孫藝真飾）因即將被送回南韓，北韓士兵及男主角野餐送行中，出現不吃已對視過的小豬橋段，讓網友驚呼，沒想到夯劇也會入題，有人還笑稱，若是也成考生，恐怕會上演《分數迫降》戲碼。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 28
全國春節連假訂房率目前近4成 TOP3縣市出爐
今年春節連續假期有9天，交通部觀光署統計各縣市訂房情況。根據連假30天前統計，假期前8天平均訂房率前3名，分別是嘉義市55.91％、苗栗縣51.32％、台南市49.55％，各縣市總平均38.33％。春節連假2月14日至2月22日。觀光署公布連假30天前統計的訂房率。截至1月15日，春節連假各日訂房率自由時報 ・ 18 小時前 ・ 18
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 75
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 28
諾羅大爆發！醫警告「噴酒精像幫病毒洗澡」 僅一招能對付它
諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，稱最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 11