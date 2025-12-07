高級酸？香港立法會投票率低迷 港人cosplay六四天安門學生促投票

編譯張渝萍／綜合報導

香港今（7日）舉行立法會大選，為了挽救可預期的低迷投票率，投票時間延長兩小時，從早上7時30分至晚上11時30 分，投票時間長達16小時。根據香港01最新統計，截至下午1時30分，投票投票率15.18%，較上屆同時段高0.79個百分點，累計62萬7139人投票，較上屆少1萬6464人。

李家超投票時也呼籲港人投票。翻攝畫面

路透報導指，因宏福苑大火民怨未消，居民也未走出火災傷痛中，這場僅有港府認可「愛國者」能參選的選舉自然投票率不會高。

為了鼓勵香港人出門投票，官方除了各種宣傳呼籲、簡訊轟炸之外，竟然還有香港年輕人cosplay（角色扮演）成1989年趕著去天安門參加學運的北京大學生，呼籲大家出門投票。

有網友上傳模仿六四運動學生要大家上街的影片，呼籲投票。宣傳方式走在灰色地帶，不知是否為反串。（圖／翻攝自李老師不是你老師的Threads）

根據「李老師不是你老師」在Threads上的貼文，該名學生在騎著腳踏車用華語說：「去投票！」，鏡頭另一側的人用粵語回：「點解嘅？（為什麼）」騎腳踏車者回：「why？這是我們的責任！」

接著影片旁白說：「適逢投票日，也有不少市民在投票後自發遊行，表達訴求，希望能讓更多人了解投票的益處。」

整部影片內容雖迎合港府鼓勵市民投票，但片中的「六四天安門」、「表達訴求」等等，均踩在港府與北京的紅線，讓網友在下面回應：「借古諷今（X）」、「你們不知道他們真正想傳達的是什麼，這是唯一他們可以表達意見的方式。（you dont know what they mean actually and they can only express that in this way）。」

還有網友說：「台灣人看清楚，香港已經示範兩次了嘿！不要到時候要哭沒目屎。」

