高級酸？黃敬平脫口「柯文哲講的話聽聽就好」：反正都是說自己最棒

政治中心／綜合報導

黃敬平開酸柯文哲「他的話聽聽就好」。（圖／前進新台灣）

今年底將舉行九合一縣市長選舉，藍白之間的種種互動，也備受各界關注。國民黨桃園市議員黃敬平今（29）日於三立政論《前進新台灣》中意有所指地說，前民眾黨主席柯文哲說的話「聽聽就好」，反正講得都是自己最棒，性格上有點類似美國總統川普。

出任民眾黨內的「國家治理學院院長」一職，是否代表著柯文哲要重新執掌民眾黨？與藍綠之間的搖擺關係，外界各自解讀。黃敬平脫口「柯P的話聽聽就好」，他是去創造議題給大家去發揮follow，讓大家參與其中也挺熱鬧的。

黃敬平觀察，「我認為柯文哲跟川普的性格有點像，講的話都很容易成為新聞標題」。所以他講的話也就聽聽就好了，有時候他會講藍營怎麼樣、綠營怎麼樣，反正就是他自己最棒。

黃敬平開酸柯文哲「他的話聽聽就好」。（圖／前進新台灣）

主持人王偊菁犀利追問「可是他說要跟藍分手，不是第一次了喔，他很不爽黃國昌之前跟國民黨走太近的路線？」黃敬平則認為，不見得就是不爽黃國昌，還是說兩個人要扮黑白臉、唱雙簧？不曉得，總而言之柯文哲畢竟在看守所裡面待過一年，這一年來的體驗與體悟，他想必是非常的深刻

黃敬平說，「所以柯文哲出來會有很多的不滿跟抱怨，藍白合以後政治上的合作會形同陌路？還是說繼續地走下去？我覺得是蠻彈性的，因為藍營跟白營都沒有把話講死，因為柯P他是『人治』，變數就很大」。

