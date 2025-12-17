高緯度遠洋巡護船第2艘開工 台船將如期如質建造

台灣國際造船股份有限公司顏聰輝副總經理與海洋委員會海巡署艦隊分署吳瑞祥副分署長，共同於昨（十七）日吉時在台船公司高雄廠主持「高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案」第二艘開工儀式，預祝建造案順利圓滿完成。

新型高緯度遠洋巡護船全船（含上構）採鋼質結構其滿載排水量約五千噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機（UAV）；運輸補給型配置多功能物資貨櫃二個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。新型高緯度遠洋巡護船正建造中第一艘，屬海上偵蒐型；開工第二艘船之船型是屬首艘運輸補給型，其運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。因此，除了可加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務外，未來亦規劃巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。

廣告 廣告

台船公司也將如期、如質依計畫建造該型船艦，期能全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作，更要落實「傳承造船、守護海洋」的使命。

台船公司配合政府國艦國造政策與韌性防衛，已從傳統造船企業，藉由推動智慧船廠、無人船與能源工程等新領域，逐漸轉化為高技術船廠，戮力於技術與品質之精進與提升，以承造更多性能優越船艦。