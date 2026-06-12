高纖水果冰粽 消暑低負擔

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選用奇異果、西瓜、哈密瓜等當季水果，結合營養豐富的奇亞籽製成低糖高纖水果冰粽，口感Ｑ彈清爽。（安南醫院提供）

（另開新視窗）

記者張翔∕台南報導

端午節將至，台南近日高溫炎熱，家家戶戶飄出粽香。為讓民眾享受節慶美食之餘也兼顧健康，台南市立安南醫院營養科營養師洪靖雯特別設計「低糖高纖水果冰粽」，以當季水果搭配奇亞籽製作，提供消暑又低負擔的新選擇。

洪靖雯表示，傳統肉粽以糯米、三層肉及鹹蛋黃等食材製成，一顆熱量約五百至六百大卡，相當於一餐熱量。她建議成人每餐以一顆粽子為原則，並取代當餐主食，避免再搭配飯、麵或含糖飲料，同時增加青菜與水果攝取，補充膳食纖維。

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此次設計水果冰粽選用奇異果、西瓜、哈密瓜或芒果等當季水果切丁入餡，以吉利Ｔ取代傳統糯米，搭配適量代糖及奇亞籽製作，不僅保留端午應景意象，也大幅降低熱量與油脂負擔，口感清爽，適合作為夏季點心。

洪靖雯指出，奇亞籽富含膳食纖維及植物性Ｏｍｅｇａ-３脂肪酸，吸水後可膨脹約十倍，有助增加飽足感、促進腸道蠕動及維護心血管健康。不過因吸水力強，食用時應搭配足夠水分，以免造成腸胃不適。

她提醒，水果冰粽雖較傳統粽子健康，但仍含水果天然糖分，一般成人每日以二至三個為宜；糖尿病患者則應將其納入每日醣類攝取量計算，並留意血糖變化。安南醫院呼籲民眾，端午節享受美食之餘，也要掌握均衡飲食原則，健康過佳節。