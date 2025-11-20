高纖營養！馬鈴薯泥鮮蔬三明治
馬鈴薯泥鮮蔬三明治(健康飲食)
馬鈴薯泥與蛋的結合不只營養加倍口感更加倍再加入高纖蔬菜黃綠紅三種顏色一起做成滿分三明治
食材
吐司, 6片
馬鈴薯, 2顆
水煮蛋, 3顆
美乃滋, 適量
小黃瓜絲,紅蘿蔔絲, 適量
調味料
鹽巴, 2小匙
細砂糖, 1小匙
黑白胡椒粉, 各適量
粗黑胡椒粒, 1小匙
料理步驟
步驟 1：馬鈴薯蒸熟壓泥備用
步驟 2：再將水煮蛋放入一起壓成泥狀
步驟 3：加入美乃滋及所有調味料
步驟 4：於土司上鋪一層馬泥薯蛋泥
步驟 5：在鋪上小黃瓜絲
步驟 6：再蓋上一片吐司鋪上馬鈴薯蛋泥再擺入紅蘿蔔絲再蓋上一片吐司用保鮮膜包好放冷藏靜置10分鐘左右
步驟 7：取出切成對半完成
小撇步
小黃瓜絲與紅蘿蔔絲要泡冰水冰鎮後瀝乾水份如此就能保持蔬菜脆度喔
三明治做好先冷藏靜置取出不只會更好切,斷面也會很漂亮喔
馬鈴薯蛋泥因為有含蛋故不宜存放太久做好冷藏2天內盡速吃完
若不加水煮蛋可存放天數可以拉長3至5天
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：高纖營養！馬鈴薯泥鮮蔬三明治
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／滑嫩入味「肉片嫩豆腐」高鉀不怕胖，冬天吃暖呼呼、超有飽足感
今天要分享一道在減脂期間也能安心吃的「肉片嫩豆腐」。剛起鍋的豆腐滑嫩入味，湯汁鮮美又帶點濃度，高鉀、低卡又高蛋白，飽足感完全不打折，天冷時來上一份特別暖胃。姊妹淘 ・ 11 小時前
自然鮮甜好美味！南瓜蓮藕排骨湯
南瓜蓮藕排骨湯 在市場裡買了新鮮帶土的蓮藕，決定煮排骨蓮藕湯喝，剛好冰箱裡還有一些南瓜，乾脆加在一起，心想都是鮮甜的材料，一起煮湯，味道應該不會太差，果真好喝，家人很捧場哦！ 食材 排...iCook愛料理 ・ 1 天前
冷熱都美味！綠豆地瓜湯
免浸泡「綠豆地瓜湯」半小時完成!! 「綠豆地瓜湯」不用泡綠豆而且只要30分鐘就能完成。快速又簡單就能完成一鍋，不只綠豆好吃連地瓜也很軟嫩 ♪不管熱熱的吃還是冰冰的吃都很可口。 食材 綠...iCook愛料理 ・ 1 天前
鹹香微辣！檸香雞絲肉乾
檸香雞絲肉乾 鹹香微辣，越吃越唰嘴鹹香微辣，越吃越唰嘴，檸香雞絲肉乾融合檸檬的清香與雞肉的鮮嫩，帶來獨特風味，還可依個人喜好調整辣度。 食材 雞胸或雞里肌, 500克 蒜頭, 6瓣 ...iCook愛料理 ・ 23 小時前
天冷吃粥！連鎖店小編創「鹹蛋布丁」網友：新暗黑料理
天冷吃粥！連鎖店小編創「鹹蛋布丁」網友：新暗黑料理EBC東森新聞 ・ 1 天前
異國美食在家品嚐！奶油海鮮蔬菜匯
奶油海鮮蔬菜匯 在家準備一下材料，配上義式的調味料，快速拌炒就可以輕鬆完成囉！ 食材 新鮮魷魚, １隻 櫛瓜, １００g 黃彩椒, １／２顆 紅彩椒, １／２顆 洋菇, ３～４...iCook愛料理 ・ 1 天前
豐富清爽又不失香味！翡翠花素水餃
翡翠花素水餃 韭菜.冬粉.蛋等食材做成的花素水餃.本身就有調味.不需沾醬也非常好吃.白胖的水餃皮透著翡翠色澤~口感豐富清爽又不失香味 食材 韭菜, 300g 蝦米, 50g 粉絲,...iCook愛料理 ・ 1 天前
壽喜燒關西派vs.關東派 煮法下料順序迥異吸饕客
台北市 / 綜合報導 隨著天氣轉涼，除了火鍋外，也有不少人會選擇吃壽喜燒，但您知道嗎，壽喜燒有分為關東和關西兩派做法，一般較常見的是關東壽喜燒，先倒醬汁，再涮肉還有其他青菜，類似火鍋吃法。而關西壽喜燒則是先抹牛油，將肉片煎烤到七、八分熟後，再到湯汁和蔬菜，兩種吃法都各自有饕客支持。 先輕抹一層牛油，撒上日本知名三溫糖，在鍋中拌炒，出現焦糖香後，再放入超大片和牛，最後淋上醬汁，顧客可以沾蛋液，或是搭配海膽食用，讓口感更加豐富，壽喜燒業者建智說：「三溫糖下去的話，我們讓它呈現出一個焦糖感，那肉下去的話，它會跟糖的部分產生出一個梅納反應，那它會讓肉的部分會更香，然後也可以讓他吃得到，和牛最好吃的味道。」但您知道嗎，這其實是關西風的壽喜燒，日本壽喜燒，主要分為關東派和關西派，關西風壽喜燒作法，會先下肉️，再倒入砂糖醬汁調味，接著再煮蔬菜，口味較清爽，強調牛肉原味，而關東風則是先倒醬汁，放入蔬菜肉片一同燉煮，湯汁濃稠，口味較濃厚。連鎖壽喜燒督導羅忠傑說：「關東目前的煮法，是因為它那個湯頭本身都調製好的，那加上我們煮單人的蔬菜，加上我們鮮甜的肉下去煮完以後，它的差異是讓那個湯頭更甜美，可能對台灣人來說，關東的吃法會比較簡單，比較方便。」隨著台灣人對壽喜燒的喜愛攀升，越來越多不同風味的壽喜燒，進駐台灣市場，就看消費者喜歡哪一味，民眾說：「我喜歡關西欸，因為它就是比較甜一點，然後配那個蛋液，真的口感就滿滑順。」天氣越涼越受歡迎，不同吃法也讓民眾有更多選擇。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 11 小時前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 7 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 21 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 17 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前