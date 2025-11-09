高美濕地50年中藥行身兼郵政代辦所 服務地方鄰里

民視新聞／綜合報導

台中市清水區，高美濕地附近，有一家經營50年的中藥行，奇怪的是，這家中藥行竟然斜槓郵務，裡頭賣郵票、信封等，還有代收掛號信、蓋郵戳，通通由老闆和老闆娘包辦，原來是20年前，隔壁雜貨店收攤，郵局請託中藥行接手，形成有趣景象。

沒聽錯，明明走進的是中藥房，但這位小姐，她不是來買中藥材，反而手拿著信件，要來寄信，難道沒跑錯地方嗎？

到底這間中藥房，葫蘆裡賣什麼藥？

老闆娘蓋郵戳動作，迅速俐落超專業，中藥房斜槓郵務，到底怎麼回事？

原來這家位在台中市清水區，高美濕地附近的中藥房，已有50年歷史，20年前隔壁雜貨店熄燈號，郵局請託他們，接手郵政代辦業務，形成老闆藥櫃抓藥，老闆娘蓋郵戳的有趣景象。

老闆和老闆娘，為配合郵差收信，平常日中午前，都不能亂跑，唱空城計，中藥房郵務代辦，服務地方鄰里，海線偏鄉，獨有風景。

