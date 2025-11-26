中央社

高美館實驗場推「連結失落的風景」展 (圖)

高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場推出伊朗裔德籍跨領域藝術家卡里米（Parisa Karimi）個展「連結失落的風景」。此為空間裝置「與布袋蓮的共修關係」。（高美館提供）

中央社記者林巧璉傳真 114年11月26日

