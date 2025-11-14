高美館年度大展《馮．沃爾夫的花園堡壘》11/15起盛大開展

▲ 高美館年度國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》盛大開幕，市長陳其邁與英國藝術家馮．沃爾夫共同揭幕亞洲首次大型回顧展，並邀請市民共賞這場難得的國際級藝術饗宴。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立美術館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》（Von Wolfe: The Garden Fortress）今日（14）舉行開幕預展，文化部次長王時思、高雄市長陳其邁、高雄市議員邱俊憲、英國文化協會署長蘇珊（Susan Milner）、英國在台辦事處新聞處處長林君玲、英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）、高雄市文化局長王文翠與高美館館長顏名宏共同出席，正式揭曉馮．沃爾夫近70件經典作品。本展為馮．沃爾夫首次在亞洲的大型回顧展，精選其早期跨文化創作，並聚焦他近年來結合AI科技與油畫的創新實驗，展覽明（15）起至2026年4月19日於高美館101-103展覽室隆重登場。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁今（14）出席開幕式，他特別感謝文化部的支持，以及柯珀汝女士、高雄市大愛扶輪社、楠弘集團、國際扶輪3510地區等民間企業、團體共襄盛舉，促成特展順利開幕。陳其邁強調，高美館能作為藝術家馮．沃爾夫在亞洲展覽最重要且最大規模的展出地點，是高雄的驕傲。他盛讚馮．沃爾夫不僅是一位藝術家，更是一位哲學家，其作品融合了古今中外大師的多元風格，並運用科技解構重組藝術語彙，有著震懾人心的力量，他並感謝藝術家針對台灣、高雄進行了深入的研究，發展出〈花園堡壘〉這幅精彩作品。陳其邁期待在高雄接軌國際的途中，以文化回應科技，以藝術詮釋未來，成為一座具有豐沛創造力的城市。

文化部透過「視覺藝術振興計畫」持續支持地方美術館進行具創新、實驗性的展出，文化部政務次長王時思在開幕致詞中恭賀高美館再次舉辦如此重要且創新的展覽。她形容本次展覽是「燒腦且過癮的畫展」，它迫使觀眾思考科技在人類藝術文化史中的角色，呈現了人類未來如何與AI共存的視角。王時思並向藝術家致敬，感謝他將台灣的思考融入創作，引導人們思考「科技島」如何面對自身多元歷史與自我認同。

高美館館長顏名宏指出，從早期以經典錯置詮釋詼諧創意，到近年結合AI科技與藝術的揉合運用，呈現出幻夢般超現實的世界觀，馮．沃爾夫在當代藝術脈絡中無疑佔據了獨特地位。此次在高美館展覽中，充分呈現藝術家30多年來深厚的古典藝術基礎，以及他跨越藝術的疆界，畢卡索等西方大師作品與東方浮世繪文化元素在他的畫作中巧妙融合。顏名宏指出，展覽標題「花園堡壘」體現了台灣從大航海時代的「花園」福爾摩沙，到作為重要貿易「堡壘」的歷史重要性，同時，藝術家也將文藝復興理想中的美麗花園融入晶片意象，藉此回應台灣在全球科技供應鏈的角色。

首次造訪台灣的馮．沃爾夫表示能在高雄這座凝聚想像力、智慧與城市願景的地市展出深感榮幸。高美館建築與偌大綠地相依之美，正是啟發他將伊甸園寓意融入展覽主題「花園堡壘」的靈感來源。他期望藉著這個展覽理解自然與科技、人類記憶與人工智慧之間不斷變化的關係，而藝術正是一種世界共通的語言，能夠跨越文化、科技甚至時間的界限進行對話。同時，馮．沃爾夫也認為許多用於AI的晶片都是在台灣製造的，沒有這些核心晶片，便不會有今日人們使用的AI工具。因此，他認為選擇在台灣舉辦亞洲首次大型回顧展，意義格外深刻，也是他對台灣在全球半導體科技產業關鍵地位的致敬。

馮．沃爾夫出身藝術世家，現居倫敦，並受過正統哲學訓練，將創作視為一種思辨與實踐的過程。高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展以三大重要篇章，完整呈現藝術家創作風格的蛻變。第一展區是馮．沃爾夫早期對畢卡索與現代主義的再詮釋；第二展區以文藝復興時期的達文西為靈感，探討藝術史中的名家如何相互影響；而第三展區則是他近年融入AI共創的新篇章，引領觀眾思考AI時代是否成為了某種「新文藝復興」的再現。每一展間都將為觀眾帶入不同的文化場景，體現藝術如何在古典與當代間，不斷碰撞生成新的觀看經驗。

高美館指出，此次從研究出版、全年齡導覽手冊的推出，到設置 AI 體驗區與一系列精彩的教育推廣活動，期待民眾不只作為觀展者，而是完整參與和藝術對話的過程，期盼美學的影響力在觀眾走出場館後持續共振。

高美館並致力打造親近藝術的無限可能與多元形式，為呼應特展核心主題AI，高美館攜手兩打半互動與研華科技，一同企劃AI互動體驗「成為《馮．沃爾夫的花園堡壘》中的 AI 主角」。運用獨家開發的AI技術，觀眾可將自身影像與馮．沃爾夫的藝術語彙融合，生成具藝術家風格的專屬角色形象，讓民眾躍入展場成為畫中人，體驗藝術與科技共融的過程。

特展期間，高美館與iPASS一卡通共同推出「藝術低碳永續行動」，響應永續精神，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往美術館觀展，凡持《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展有價門票至高美館服務中心，即可獲限量「一卡通綠點50點」兌換券乙張，點數可於一卡通iPASS MONEY APP折抵大眾運輸、生活繳費及綠色通路消費；現場加入高美館LINE官方帳號完成「藝術永續生活挑戰」趣味問答，並出示已登入iPASS MONEY APP手機畫面，還可獲得限量造型一卡通（每人限兌換乙個，數量有限，兌完為止）。高美館亦鼓勵觀眾朋友看完展後保留門票票根，凡持門票至不二緻果、舊振南餅店等高美館合作品牌之特定門市消費，即可享獨家優惠方案。

此外，除國際扶輪3510地區支持偏鄉美學教育計劃外，在多家民間企業的支持下，高美館規劃一系列豐富的教育推廣活動，讓民眾深入藝術家馮．沃爾夫的異想世界。開展首日11月15日「高美講堂」由馮．沃爾夫本人現身說法，在講座中分享「演算法與畫筆之間：花園堡壘中的演進」，現場備有逐步口譯；12月至2026年3月的特展系列講堂，則將引領觀眾穿梭在西方藝術史、歐洲室內設計與古董家具、現代藝術中的運動文化，以及博物館中的時尚展演等跨域主題。

更多高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展推廣活動詳情與報名方式，敬請鎖定本館網站（https://www.kmfa.gov.tw/），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。iPASS一卡通「藝術低碳永續行動」詳請，請至一卡通網站（https://i-pass.co/8bc2q5）查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）