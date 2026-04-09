高美館招募展場及導覽志工 4月24日報名截止

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〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館(簡稱高美館)招募展場和導覽四大類型志工，即日起至4月24日受理報名，歡迎對藝術懷抱濃厚興趣、具服務熱忱，並樂於與人互動的夥伴踴躍加入志工行列。

高美館志工隊成立於1994年，至今走過逾30年歲月，現有志工團隊人數近千人，服務範圍伴隨館務推展，擴展至高美館、兒童美術館及戶外園區等場域。

高美館表示，此次招募志工類別涵蓋高美館展場志工、兒美館展場志工及導覽志工、美術資源教室志工等，其中，高美館展場志工將擔任第一線服務窗口，提供民眾及時諮詢與空間指引，並協助維護展場安全；兒美館展場志工則陪伴親子觀眾於展覽深度探索，細心回應各類參觀需求；兒美館導覽志工以生動活潑的解說，帶領孩童走入藝術世界，激發觀察力與想像力；美術館資源教室志工將參與藝術手作課程從前置準備到現場教學的過程，每位學員於創作過程中發掘自身潛力。

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高美館為志工規劃有多元豐富的培訓課程，內容包含專項技能研習、文化藝術活動、樂齡學習課程和職能服務訓練等，另設有試用期值勤制度，讓新成員得以循序漸進熟悉場域特性。

高美館志工招募採電話預約面談方式辦理，欲報名美術資源教室志工者，請於4月16日前致電07-5550331分機262；欲報名高美館、兒美館展場志工及兒美館導覽志工者，請於24日前致電07-5550331分機218或219，即可預約面談時間，招募對象依職務性質各有不同年齡及資格規定，詳情請上高美館官網查詢。

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