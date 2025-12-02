高美館推出特展《花園堡壘》30+場精彩活動 從白晝到黑夜打開藝術新視野

▲美術館夜行邀請民眾走入夜間美術館，看見《馮．沃爾夫的花園堡壘》於夜晚中的另一面貌。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立美術館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》開展後廣受好評 ！該展作為馮．沃爾夫亞洲首次大型回顧展，更首次展出特別為台灣、高雄特色創作的全新作品。高雄市長陳其邁盛讚，此展於高雄展現出更具在地性的獨特風貌。為讓民眾走入藝術家跨越古典與當代，融合油畫與人工智慧(AI)的神祕花園，高美館規劃一系列精彩的教育推廣活動，涵蓋從白晝到黑夜的多元體驗，歡迎民眾共襄盛舉，延續展覽帶來的美好，開啟與藝術更深層的對話。

▲今年度特展必修課再次邀請到知名作家謝哲青，帶領民眾解析《馮．沃爾夫的花園堡壘》作品。

高美館館長顏名宏表示，本館作為一座城市型美術館，如何讓藝術浸潤到城市每一個角落，是為美術館重要任務之一。本次教育推廣活動呼應展覽核心精神，從西方藝術史、AI科技到音樂饗宴等多元主題，規劃逾30場活動，包含專題講座、工作坊、美術館夜行、專家導覽、平權推廣等多元豐富形式。馮．沃爾夫長達30年的創作歷程，從早期對畢卡索、達文西經典作品的再詮釋，到近期融合古典油畫與AI科技的創新實驗，每一階段皆值得觀眾細細品味。民眾在活動過程中不只是觀展者，更進一步成為參與者，將藝術轉化為日常經驗，親身感受藝術家在古典與當代之間來回交錯、迸發出嶄新可能。同時也十分感謝勇源教育發展基金會、林政賢皮膚科診所、義大癌醫院洪朝明院長、山藝術文教基金會等多家民間企業、團體的推廣支持，讓藝術教育得以擴散。

▲高美講堂從2025年12月一路至2026年4月，邀請各領域專家們解密馮．沃爾夫的創作符碼及時下AI世代創作者面臨議題。

去年推出即引發轟動、報名秒殺的《特展必修課》，講師陣容再度邀請到知名作家謝哲青，將在12月7日引領觀眾穿梭程式碼與顏料之間，深入解析馮．沃爾夫創作歷程及作品演變。長年好評不斷的高美講堂，為本檔特展量身打造兩大主題系列，邀請眾多領域專家以馮．沃爾夫畫作元素為線索，走進展覽背後神祕且華麗的藝術世界。其中，《花園堡壘裡的藝術史及其他》跨域系列講座從西方藝術史、人物畫、歐洲室內設計、運動文化、時尚等多元視角出發，解讀馮．沃爾夫的創作符碼；而《打開名為AI珍奇櫃》則聚焦台灣在地AI發展經驗，除了探討近期蔚為話題的圖像生成技術，也反思AI時代下創作者、博物館產業的具備思維，回應馮．沃爾夫投入生成式AI運算與油畫交融的創作階段。

以18世紀晚期歐洲火炬夜遊為靈感，自2021年舉辦至今的「美術館夜行」，邀請民眾走入夜間美術館，透過新視角感受美術館的另一面獨特魅力。首場將於12月5日晚間登場，以《花園密約：假面進行曲》為題，由藝術鑑賞專家黃璿恩帶領，邀請民眾戴上親手創作的假面展開夜遊；12月19日第二場《堡壘夜遊記：聲語中的變形異界》則跨足至音樂領域，由國立高雄師範大學蔡佩桂副教授、跨領域敘事藝術家楊雨樵及實驗音樂家劉芳一共同引導，在夜幕相伴下透過聲音與感官的解放，揭開《馮．沃爾夫的花園堡壘》背後的神秘面紗。

2025年歲末之際，特展音樂會《記憶的花園－舊情綿綿》將於12月28日登場，由巴洛克獨奏家樂團獨家呈獻。該場音樂會以樂團長期推動的「台灣歌謠保存計畫」為引，結合西洋古典音樂的曲風語彙，重新演繹《春花望露》、《舊情綿綿》、《家後》等8首耐人尋味的經典歌謠。回應展覽裡當代藝術與科技的交融，展現再創作的無限能量，以音符柔情訴說台灣歌謠的獨特情感及風韻，展現家鄉土地的獨特魅力。

高美館說明，除舉辦跨域系列講座、美術館夜行、特展音樂會外，本館亦規劃多場兒童專屬藝術活動《白晝小學堂》，孩童可透過創作體驗藝術的自由與樂趣。同時亦有平權共賞導覽、樂齡推廣活動，讓身心障礙者和樂齡朋友能深入認識馮．沃爾夫與其作品。希望透過活動更貼近民眾參觀需求，實踐不分年齡、身分皆能享受藝術，持續落實文化平權。

響應本次國際藝術盛事，高美館推出票根優惠，鼓勵觀眾保留特展門票，持票根至高美館館內餐廳「抱一茶屋」和「帕莎蒂娜烘焙坊」、內惟藝術中心「SO_UP輕食館」、「GOR’Coffee Pâtisserie」等處消費皆享獨家優惠。特展期間本館與「不二緻果」、「舊振南餅店」合作，以館內典藏與特展作品推出限定包裝聯名禮盒，民眾持票根至「不二緻果」、「舊振南餅店」指定門市消費可享95折優惠。本次也攜手iPASS一卡通，持特展有價票根至服務中心櫃檯即可兌換「一卡通綠點50點兌換券」，完成指定任務還可以獲得「限量造型一卡通」。一卡通綠點1點價值等於1元，民眾搭乘大眾交通運輸前往高美館，即可折抵一卡通綠點，把握機會欣賞國際展覽的同時，也響應藝術低碳永續行動。

從2025年底一路至2026年，30多場精彩豐富的特展推廣活動邀請民眾踴躍參與。更多票根優惠方案、展覽期間推廣活動詳情與報名方式，請見高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。（圖／高美館提供）