高美館攜手學學文創推出《感動馬 高美聯展》 即日起盛大開展

高雄市立美術館攜手學學文化創意基金會，推動教育部「藝起來學學」臺灣文化色彩美感教育啟蒙計畫邁入第11年，舉辦《感動馬 高美聯展》特展。作品匯集全臺36所國中小學，以及邀請泰國 Sunflower Trilingual School與日本熊本市立天明中學一同參與創作，共同展出超過900件「小感動馬」彩繪作品，呈現臺、泰、日三國學生多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。

「感動馬」素坯原型由藝術家莊普設計，並透過「色彩地理學」概念，各校教師帶領學生進行社區踏查，採集獨特的在地文化色彩。展覽空間以「童玩紙卡榫」為設計靈感，透過屏東文化色彩包含：田厝鹹鴨蛋黃橘、福記古厝花磚綠、鱈魚香絲白、林邊黑珍珠蓮霧紅、小鸊鷉棕的色彩點綴其間，以輕鬆活潑的方式引領民眾穿梭其中，展現馬既親和又自由奔放的力量，期盼迎來「馬到成功」的新春新氣象。

廣告 廣告

《感動馬 高美聯展》自即日起至4月26日在高美館雕塑大廳展出，更多展覽及活動訊息可至高美館官網查詢。