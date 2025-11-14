高美館馮‧沃爾夫的花園堡壘 盛大開展
高雄市立美術館國際特展《馮‧沃爾夫的花園堡壘》（Von Wolfe：The Garden Fortress）昨（十四）日舉行開幕預展，文化部次長王時思、高雄市長陳其邁、英國文化協會署長蘇珊（Susan Milner）、英國在台辦事處新聞處處長林君玲、英國藝術家馮‧沃爾夫（Von Wolfe）、高市府文化局長王文翠與高美館館長顏名宏共同出席，正式對外揭曉馮‧沃爾夫逾六十件橫跨二十年的經典作品；該特展為馮‧沃爾夫首次在亞洲的大型回顧展，精選其早期跨文化創作，並聚焦他近年來結合AI科技與油畫的創新實驗，展覽今起至明年四月十九日於高美館一○一-一○三展覽室隆重登場。
高美館顏名宏館長說明，從早期以經典錯置詮釋詼諧創意，到近年結合AI科技與藝術的揉合運用，馮‧沃爾夫在當代藝術脈絡中無疑佔據了獨特地位。他也感謝文化部的支持，以及柯珀汝、高雄市大愛扶輪社、楠弘集團、國際扶輪三五一○地區等民間企業、團體共襄盛舉，促成特展順利開幕。
文化部政務次長王時思恭賀高美館再次舉辦如此重要且創新的展覽，她形容該展覽是「燒腦且過癮的畫展」，它迫使觀眾思考科技在人類藝術文化史中的角色，呈現了人類未來如何與AI共存的視角；王時思並向藝術家致敬，感謝他將台灣的思考融入創作，引導人們思考「科技島」如何面對自身多元歷史與自我認同。
陳其邁表示，高美館能作為藝術家馮‧沃爾夫在亞洲展覽最重要且最大規模的展出地點，是高雄的驕傲，他盛讚馮‧沃爾夫不僅是一位藝術家，更是一位哲學家，其作品融合了古今中外大師的多元風格，並運用科技解構重組藝術語彙，有著震懾人心的力量；他並感謝藝術家針對台灣、高雄進行了深入的研究，發展出〈花園堡壘〉這幅精彩作品。陳其邁期待在高雄接軌國際的途中，以文化回應科技，以藝術詮釋未來，成為一座具有豐沛創造力的城市。
首次造訪台灣的馮‧沃爾夫提到能在高雄這座凝聚想像力、智慧與城市願景的地市展出深感榮幸；高美館建築與偌大綠地相依之美，正是啟發他將伊甸園寓意融入展覽主題「花園堡壘」的靈感來源。他期望藉著這個展覽理解自然與科技、人類記憶與人工智慧之間不斷變化的關係，而藝術正是一種世界共通的語言，能夠跨越文化、科技甚至時間的界限進行對話。
更多高美館《馮‧沃爾夫的花園堡壘》特展推廣活動詳情與報名方式，敬請鎖定該館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。iPASS一卡通「藝術低碳永續行動」詳請，請至一卡通網站查詢。
其他人也在看
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 1 天前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 16 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
台中花毯節、新社花海重新開園 湧入賞花人潮
受鳳凰颱風影響，台中市新社花海暨台中國際花毯節昨天暫停對外開放參觀，武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區等也預警性閉園，今日皆重新開園，吸引不少民眾前往賞花或上山旅遊。中時新聞網 ・ 1 天前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
緬甸詐騙主腦佘智江被引渡中國 公安部回應
[NOWnews今日新聞]中國近期下重手，打擊緬北詐騙園區，中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（SheZhijiang），12日已遭泰國引渡回中國，中國公安部強調，這是跨國執法重大成果...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
用水暴增6千度「破門獨居婦成白骨」水還在流…女兒：已半年沒和母聯絡
台中市北屯區昨（13）日驚傳「孤獨死」悲劇。一名獨居的曾姓婦人（82歲）因為被發現近2個月來，用水竟然暴增至6000度，台灣自來水公司驚覺異常，隨即進行通報；警方也馬上會同里長及社工到場並破門而入後，驚見曾婦已成一具嚴重腐爛的白骨，初步研判已死亡2至3個月。曾婦女兒接獲通知到警局製作筆錄時，坦言已經有半年沒和母親連繫了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓50年兒 石崇良：我支持總統特赦
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。中央社 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 1 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 5 小時前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。檢方表示，5名藝人對青年世代具相當影響力，卻蓄意逃兵，背離社會期待。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑。王家二女婿今天表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿站務員吹哨 女子抓狂跳下月台 遭依鐵路法送辦
台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前