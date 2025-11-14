高美館馮‧沃爾夫的花園堡壘 盛大開展

高雄市立美術館國際特展《馮‧沃爾夫的花園堡壘》（Von Wolfe：The Garden Fortress）昨（十四）日舉行開幕預展，文化部次長王時思、高雄市長陳其邁、英國文化協會署長蘇珊（Susan Milner）、英國在台辦事處新聞處處長林君玲、英國藝術家馮‧沃爾夫（Von Wolfe）、高市府文化局長王文翠與高美館館長顏名宏共同出席，正式對外揭曉馮‧沃爾夫逾六十件橫跨二十年的經典作品；該特展為馮‧沃爾夫首次在亞洲的大型回顧展，精選其早期跨文化創作，並聚焦他近年來結合AI科技與油畫的創新實驗，展覽今起至明年四月十九日於高美館一○一-一○三展覽室隆重登場。

高美館顏名宏館長說明，從早期以經典錯置詮釋詼諧創意，到近年結合AI科技與藝術的揉合運用，馮‧沃爾夫在當代藝術脈絡中無疑佔據了獨特地位。他也感謝文化部的支持，以及柯珀汝、高雄市大愛扶輪社、楠弘集團、國際扶輪三五一○地區等民間企業、團體共襄盛舉，促成特展順利開幕。

文化部政務次長王時思恭賀高美館再次舉辦如此重要且創新的展覽，她形容該展覽是「燒腦且過癮的畫展」，它迫使觀眾思考科技在人類藝術文化史中的角色，呈現了人類未來如何與AI共存的視角；王時思並向藝術家致敬，感謝他將台灣的思考融入創作，引導人們思考「科技島」如何面對自身多元歷史與自我認同。

陳其邁表示，高美館能作為藝術家馮‧沃爾夫在亞洲展覽最重要且最大規模的展出地點，是高雄的驕傲，他盛讚馮‧沃爾夫不僅是一位藝術家，更是一位哲學家，其作品融合了古今中外大師的多元風格，並運用科技解構重組藝術語彙，有著震懾人心的力量；他並感謝藝術家針對台灣、高雄進行了深入的研究，發展出〈花園堡壘〉這幅精彩作品。陳其邁期待在高雄接軌國際的途中，以文化回應科技，以藝術詮釋未來，成為一座具有豐沛創造力的城市。

首次造訪台灣的馮‧沃爾夫提到能在高雄這座凝聚想像力、智慧與城市願景的地市展出深感榮幸；高美館建築與偌大綠地相依之美，正是啟發他將伊甸園寓意融入展覽主題「花園堡壘」的靈感來源。他期望藉著這個展覽理解自然與科技、人類記憶與人工智慧之間不斷變化的關係，而藝術正是一種世界共通的語言，能夠跨越文化、科技甚至時間的界限進行對話。

更多高美館《馮‧沃爾夫的花園堡壘》特展推廣活動詳情與報名方式，敬請鎖定該館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。iPASS一卡通「藝術低碳永續行動」詳請，請至一卡通網站查詢。