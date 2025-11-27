高美館一日遊 部落學子想像力奔放

關心偏鄉兒童教育，1萬名來自高屏、台東部落的小學生，陸續到高雄美術館體驗一日藝文之旅，彷彿來到藝術大觀園，欣賞當代藝術家馮．沃爾夫的特展，原鄉孩子們發現畫面融合出混合式新美學，瞪大眼收穫滿滿。

高美館導覽志工 楊蕙菁：「馮．沃爾夫為什麼要，把左臉跟右臉放在一起。」

當代藝術家揮灑創意，天馬行空，小學生也會心一笑。屏東春日國小學生 陳羿達：「東方跟西方的文化融合在一起，也是很美麗的 很有才華的。」

屏東春日國小學生 李莫為：「浮世繪跟畢卡索融合在一起，"瘋狂畢卡索"的畫 很特別，跟別的畫 不一樣。」

夏卡爾的愛，超越地心引力，幻化成詩，馮．沃爾夫則讓東西方美學柔和衝撞。屏東春日國小學生 盧于晟：「我喜歡那個"飛躍小鎮"的圖，2個人在空中飛的時候，感覺很美麗，我去學校想模仿馮．沃爾夫的畫，因為他的畫太有趣了。」

從文藝復興到當代立體派，AI科技、跨文化融合，動與靜的美麗，既熟悉又驚奇。屏東春日國小學生 陳思妤：「蒙娜麗莎 整面的畫，是用5張的畫融合在一起，我覺得非常的有趣。」

高美館導覽志工 楊蕙菁：「它像什麼 (像人)，人 沒有錯啊 還有呢，(雕像) 對 (雕像)。」

屏東春日國小學生 曾語嫣：「猴子的那個毛 畫得很細，小孩很像雕像 很厲害，想像不出來會這樣子畫。」

屏東春日國小教導主任 鄭芸青：「藝術導覽或是賞析的部分，其實我們真的是滿薄弱的，沒有這麼專業的師資來做這些，導覽的當中，小朋友非常地期待要來看，真的看到了這個大師的作品，真的好棒。」

高美館館長 顏名宏：「透過這個偏鄉運作，異地或移地的教學，畢卡索遇到了浮世繪，小朋友他會從這邊發現很多很多，東西方原來是這麼的相同或不同，比上課時又更多更多，共同的話題可以談，很適合學校把美術館當作，第2教室來進行實作的空間。」

部落偏鄉小朋友能歌善舞，走進跨時空奇幻旅程，來到高雄美術館，打開連結世界的美麗櫥窗。

