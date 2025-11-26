高美館「連結失落的風景」展 大型裝置談多元議題

（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場推出伊朗裔德籍跨領域藝術家卡里米（Parisa Karimi）個展「連結失落的風景」，她以大型裝置創作呈現土地風景，展期至明年1月4日。

高美館今天透過新聞稿表示，展覽集結卡里米近年創作，以藝術家前往瑞典薩米（Sápmi）地區的田野踏查為啟程，將所見所聞轉化為大型裝置創作，邀請民眾遊走於紀實與想像間，展開與土地風景的感官對話。

高美館館長顏名宏表示，高美館與駁二藝術特區「藝術家進駐計畫」再度攜手，期望延續藝術跨域對話與國際交流，讓藝術漣漪繼續擴散至城市各個角落。卡里米擁有藝術家、電影和動畫製作人、研究者等多重身分，

顏名宏說，此次展覽呈現她對氣候變遷、國族邊界、生態變動等環境議題的探問，也體現她的跨領域實踐。卡里米希望透過再生、療癒的角度，將長時間累積的田野調查轉化為沉浸式體驗，揭開寂寥地景背後被遺忘、被掠奪、被改寫的生態變遷與人文歷史。

卡里米指出，與展覽同名大型裝置創作「連結失落的風景」，創作靈感源自於她在瑞典薩米地區的藝術踏查。此地區北部的針葉林不僅是地球最大的連續森林地帶，更是二氧化碳重要吸收地之一。然而，工業開發與氣候變遷下已不復以往，更危及到原住民「薩米人」棲息地。

高美館表示，卡里米擅長結合紀錄片影像、詩性書寫與動畫拼貼，以多層次、多視角的敘事手法探討身體與土地之間的糾結、悲傷與韌性，營造聽覺、視覺、嗅覺交織的多重感官體驗，民眾將在沉浸空間中展開與風景的對話。

高美館說明，此次也展出卡里米於駁二藝術特區駐村期間發展的創作，空間裝置「與布袋蓮的共修關係」以世界上最具侵略的水生植物作為研究主角。卡里米深入高雄檨仔林埤濕地和社區，藉由布袋蓮在人類、動物與其他水生物種之間的和諧共存，回看人類對關係、邊界與入侵的理解。（編輯：龍柏安）1141126