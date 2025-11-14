高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》11/15 開展

▲高美館年度國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》盛大開幕。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市立美術館國際特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》（Von Wolfe: The Garden Fortress）將於11月15日起至2026年4月19日於高美館展出。此展為馮．沃爾夫首次在亞洲的大型回顧展，精選其早期跨文化創作，並聚焦他近年來結合AI科技與油畫的創新實驗。此次展出精選69件作品，並以三大篇章呈現創作脈絡，完整展現其20年間多階段的創作歷程，從早期融合畢卡索與浮世繪元素的跨文化作品，到近年結合AI科技與油畫媒材的創新實驗，展現藝術與科技相互激盪的多元可能，引領觀眾思考AI世代是否正開啟一場新的「文藝復興」。

今（14）日高雄市長陳其邁出席開幕式與英國藝術家馮．沃爾夫共同揭幕，陳其邁盛讚馮．沃爾夫不僅是一位藝術家，更是一位哲學家，其作品融合了古今中外大師的多元風格，並運用科技解構重組藝術語彙，有著震懾人心的力量，他並感謝藝術家針對台灣、高雄進行了深入的研究，發展出〈花園堡壘〉這幅精彩作品。

▲英國藝術家馮．沃爾夫向高雄市長陳其邁介紹《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展作品，並帶領陳其邁親身體驗AI互動遊戲，展現藝術與科技結合的創意魅力。（圖／高市府提供）

高美館館長顏名宏指出，此次在高美館展覽中，充分呈現馮．沃爾夫30多年來深厚的古典藝術基礎，以及他跨越藝術的疆界，畢卡索等西方大師作品與東方浮世繪文化元素在他的畫作中巧妙融合。展覽標題「花園堡壘」體現了台灣從大航海時代的「花園」福爾摩沙，到作為重要貿易「堡壘」的歷史重要性，同時，藝術家也將文藝復興理想中的美麗花園融入晶片意象，藉此回應台灣在全球科技供應鏈的角色。

▲英國藝術家馮．沃爾夫向高雄市長陳其邁介紹《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展作品，並帶領陳其邁親身體驗AI互動遊戲，展現藝術與科技結合的創意魅力。（圖／高市府提供）

首次造訪台灣的馮．沃爾夫表示，高美館建築與偌大綠地相依之美，正是啟發他將伊甸園寓意融入展覽主題「花園堡壘」的靈感來源。他期望藉著這個展覽理解自然與科技、人類記憶與人工智慧之間不斷變化的關係，而藝術正是一種世界共通的語言，能夠跨越文化、科技甚至時間的界限進行對話。同時，馮．沃爾夫也認為許多用於AI的晶片都是在台灣製造的，沒有這些核心晶片，便不會有今日人們使用的AI工具。因此，他認為選擇在台灣舉辦亞洲首次大型回顧展，意義格外深刻，也是他對台灣在全球半導體科技產業關鍵地位的致敬。

高美館指出，此次從研究出版、全年齡導覽手冊的推出，到設置 AI 體驗區與一系列精彩的教育推廣活動，期待民眾不只作為觀展者，而是完整參與和藝術對話的過程。此外，特展期間，高美館與iPASS一卡通共同推出「藝術低碳永續行動」，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往美術館觀展，凡持《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展有價門票至高美館服務中心，即可獲限量「一卡通綠點50點」兌換券乙張；現場加入高美館LINE官方帳號完成指定任務，還可獲得限量造型一卡通（每人限兌換乙個，兌完為止）。凡持門票至不二緻果、舊振南餅店等高美館合作品牌之特定門市消費，即可享獨家優惠方案。

