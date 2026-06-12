高美館《高雄獎30年》大展登場！回顧南方當代藝術30年發展軌跡

【記者 王雯玲／高雄 報導】適逢高雄市立美術館開館32週年館慶，同時也是臺灣重要藝術獎項「高雄獎」辦理30週年，高美館隆重推出《高雄獎30年：藝術的未竟與再啟》，於美術館3至4樓展覽室展出。展覽精選歷屆47位高雄獎得主代表作，探索該獎項30年來的藝術實踐與制度發展脈絡，爬梳其如何持續陪伴藝術家的創作生涯，觀照臺灣當代藝術在不同時代背景下的轉變與成長，並重新思考藝術獎項作為公共文化平台的角色與可能。

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1997年開辦以來，高雄獎一直是臺灣最具指標性與前瞻性的當代藝術競賽之一。30年間，共有128位藝術家獲得首獎殊榮，見證至今眾多活躍於國內外藝壇之重要創作者的生命歷程，也記錄了臺灣當代藝術從地方意識萌芽、跨域創作興起，到回應社會與環境議題的發展史。此次，《高雄獎30年：藝術的未竟與再啟》不僅止於回顧歷屆得獎作品或制度沿革，亦從時間的縱深出發，重新檢視高雄獎如何作為一個持續與當代社會接軌的文化場域，在藝術家、美術館與大眾之間建立對話平台。展題中的「未竟」象徵藝術創作與制度本身始終保持開放與生成的狀態；而「再啟」則梳理歷史，並為未來的藝術實踐與文化想像開展新的可能。

《高雄獎30年》以10年為一個觀察維度，規劃3大展覽篇章，呈現不同世代藝術家對時代議題的回應。第1篇章「創形的年代」（1997–2006），聚焦解嚴後地方認同與個人主體意識的形成，作品展現濃厚的物質性與手作精神，回應土地、身分與生命經驗；第2篇章「流變的疆界」（2007–2016），反映邁入數位時代以來，科技發展與全球化交流帶來的創作轉向，影像、新媒體與裝置藝術逐漸成為重要語彙，藝術家開始關注觀看機制、身體政治與城市結構等議題；最後的第3篇章「未來的形貌」（2017–2026），則展現新世代創作者面對生態危機、文化永續與社會共感等課題時，藉由研究、行動與社群合作所展開的多元實踐。在作品、文獻與歷史脈絡的交織中，展覽不僅呈現藝術語彙的演變，也映照了當代社會關懷與文化思維的轉換。

高雄獎走過30年，始終在臺灣當代藝術的發展過程中，持續提供藝術創作者實驗、發生與交流的平台。同時，《高雄獎30年》也是一個重新提問的起點，當藝術面對如今快速變動的世界，高雄獎如何持續成為支持創作、促進公共對話的文化平台？高美館期盼藉著本次展覽，邀請觀眾共同回顧這段南方藝術的發展歷程，並從中探索藝術與社會、文化與未來之間持續交織而構築的連結。

展覽分為兩階段展出，橫跨美術館3至4樓展覽空間，透過不同展區的策畫安排，引導觀眾循著高雄獎30年來的發展脈絡逐步展開觀看。3樓第一展區自明（13）起展至11月29日，以3大篇章梳理藝術家如何用創作回應不同時代背景下的當代社會；位於4樓的第二展區則於5月23日至8月30日展出，以敞亮的挑高空間，呈現具代表性的跨媒材創作與裝置作品，呼應高雄獎開放、多元的精神。

展覽期間亦將推出多場專家導覽與微講座，並於8月15日辦理研討會，集結學者、藝術行政與獲獎藝術家等專業人士交流激盪，為臺灣的藝術發展、高雄獎獎項制度的未來與想像開啟新篇章，歡迎博物館所、藝術文史、藝術教育等領域從業人員，及相關系所師生、一般大眾共同參與。更多展覽與活動資訊，敬請鎖定高雄市立美術館官方網站與高雄市立美術館 Facebook 粉絲專頁與高雄市立美術館 Instagram。

【高雄獎30週年｜展覽資訊】

第一展區｜2026.6.13-11.29（3F展覽室）

第二展區｜2026.5.23-8.30（401、402展覽室）

指導單位｜文化部、高雄市政府文化局

主辦單位｜高雄市立美術館

藝文支持｜明安國際企業股份有限公司

參展藝術家（依姓氏筆畫序）｜

王仲平、王志文、王國益、石晉華、吳孟璋、吳松明、李亦凡、李奎壁、周珠旺、林弈軒、邱國峻、柏巧玲、洪瑄、胡家瑜、翁榛羚、張立人、張恩慈、張雍、張慶儀、梁任宏、許哲瑜(1968-)、許哲瑜(1985-)、許進源、陳又伃、陳劭彥、陳尚平、陳建榮、陳敬元、陳穎亭、黃金福、黃勝彥、黃慧欣、楊順發、詹獻坤(阿卜極)、廖昭豪、齊簡、劉育明、蔡士弘、蔡咅璟、蔡英傑、鄭政煌、盧昱瑞、蕭雯心、蕭聖健、賴易志、羅平和、蘇育賢

【高雄獎30週年｜推廣活動資訊】

▌專家導覽

6/14(日) 15:00-16:00 崔綵珊／本展策展團隊

7/18(六) 15:00-16:00黃志偉／崑山科技大學 視覺傳達設計系副教授

8/9(日) 15:00-16:00王焜生／桃園會展中心藝術總監

9/20(日) 15:00-16:00陳明惠／國立成功大學創意產業設計研究所教授

10/17(六) 10:30-11:30崔綵珊／本展策展團隊

11/22(日) 15:00-16:00吳慧芳／本展策展團隊

▌Gallery Talk

7/12(日) 14:30-16:30

講題：藝術家對變動世界的集體回應

報名連結：https://tinyurl.com/26snpyxf

8/1(六) 14:30-16:30

講題：藝術新秀人才培育、流通與收藏之面向趨勢

報名連結：https://tinyurl.com/2s3k976t

9/12(六) 14:30-16:30

講題：藝術獎項與創作選擇的微平衡

報名連結：https://tinyurl.com/breuytth

▌《高雄獎30 年》一日研討會

時間：8/15(六)

地點：高美館B1演講廳

高美館保留上述活動變更權利，更多資訊詳見高美館網站https://tinyurl.com/2yec9dnp （圖／高美館提供）