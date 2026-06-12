高美館《高雄獎30年》大展 登場

適逢高雄市立美術館開館三十二週年館慶，同時也是臺灣重要藝術獎項「高雄獎」辦理三十週年，高美館隆重推出《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》，於美術館三至四樓展覽室展出；該展覽精選歷屆四十七位高雄獎得主代表作，探索該獎項三十年來的藝術實踐與制度發展脈絡，爬梳其如何持續陪伴藝術家的創作生涯，觀照臺灣當代藝術在不同時代背景下的轉變與成長，並重新思考藝術獎項作為公共文化平台的角色與可能。

高雄獎自一九九七年開辦以來，一直是臺灣最具指標性與前瞻性的當代藝術競賽之一，三十年間共有一百二十八位藝術家獲得首獎殊榮，見證至今眾多活躍於國內外藝壇之重要創作者的生命歷程，也記錄了臺灣當代藝術從地方意識萌芽、跨域創作興起，到回應社會與環境議題的發展史；此次，《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》不僅止於回顧歷屆得獎作品或制度沿革，亦從時間的縱深出發，重新檢視高雄獎如何作為一個持續與當代社會接軌的文化場域，在藝術家、美術館與大眾之間建立對話平台。展題中的「未竟」象徵藝術創作與制度本身始終保持開放與生成的狀態；而「再啟」則梳理歷史，並為未來的藝術實踐與文化想像開展新的可能。

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《高雄獎三十年》以十年為一個觀察維度，規劃三大展覽篇章，呈現不同世代藝術家對時代議題的回應。第一篇章「創形的年代」（一九九七-二○○六），聚焦解嚴後地方認同與個人主體意識的形成，作品展現濃厚的物質性與手作精神，回應土地、身分與生命經驗；第二篇章「流變的疆界」（二○○七-二○一六），反映邁入數位時代以來，科技發展與全球化交流帶來的創作轉向，影像、新媒體與裝置藝術逐漸成為重要語彙，藝術家開始關注觀看機制、身體政治與城市結構等議題；第三篇章「未來的形貌」（二○一七-二○二六），則展現新世代創作者面對生態危機、文化永續與社會共感等課題時，藉由研究、行動與社群合作所展開的多元實踐。在作品、文獻與歷史脈絡的交織中，該展覽不僅呈現藝術語彙的演變，也映照了當代社會關懷與文化思維的轉換。

該展覽分為兩階段展出，橫跨美術館三至四樓展覽空間，透過不同展區的策畫安排，引導觀眾循著高雄獎三十年來的發展脈絡逐步展開觀看。三樓第一展區自今(（十三）日起展至十一月廿九日，以三大篇章梳理藝術家如何用創作回應不同時代背景下的當代社會；位於四樓的第二展區則於五月廿三日至八月卅日展出，以敞亮的挑高空間，呈現具代表性的跨媒材創作與裝置作品，呼應高雄獎開放、多元的精神。

展覽期間亦將推出多場專家導覽與微講座，並於八月十五日辦理研討會，集結學者、藝術行政與獲獎藝術家等專業人士交流激盪，為臺灣的藝術發展、高雄獎獎項制度的未來與想像開啟新篇章，歡迎博物館所、藝術文史、藝術教育等領域從業人員，及相關系所師生、一般大眾共同參與。