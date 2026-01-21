高美館4500萬豪宅13處漏水 醫生夫婦告知名建商獲賠

高市美術館豪宅漏水，建商被高雄高分院判決賠償。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓醫生夫婦購買美術館4500萬豪宅後，卻發現陸續有13處漏水，要求賠償損失，高等法院高雄分院上更1審認定知名建商有疏失，判決賠償201萬元。

據了解，2010年7月初，原告李姓夫婦花4500萬元，向高雄某知名建設公司購買鼓山區美術館豪宅和車位後，於8月底交屋驗收，即發現有7處滲漏水。建商承諾修繕完畢，隔年6月間再度滲漏水外，發現另有4處滲漏水，及主臥室2處共有13處，憤而要求賠償損失201萬元。

廣告 廣告

被告某建設公司則說，李姓夫婦請求損害賠償，業經法院判決駁回確定，依法不得再提告。又說，不動產買賣瑕疵擔保請求權，因逾6個月法定期間而不得再行使，請求賠償依法無據，要求判決駁回。

高雄高分院上更1審法官開庭調查後，認為李姓夫婦提起追加求償，並無違法，且認為建商蓋房屋，確有漏水等過失，判決應給付201萬元，仍可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

雷虎科技找名律師李秉錡 刑、民兩路對Cheap求償1億

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

