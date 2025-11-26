高美館KSPACE新展《連結失落的風景》開展

▲高美館KSPACE新展《連結失落的風景》開幕，藝術家合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場推出伊朗裔德籍跨領域藝術家帕里薩．卡里米（Parisa Karimi）個展《連結失落的風景》，於上週六(22)正式開幕。展覽集結卡里米近年創作，並以藝術家前往瑞典薩米（Sápmi）地區的田野踏查為啟程，將所見所聞轉化為大型裝置創作，邀請民眾遊走於紀實與想像間，展開與土地風景的感官對話。

高美館館長顏名宏表示， KSPACE是高美館展現實驗性與開放性的城市創意平台，繼上檔展覽《跨越海洋》後，高美館與駁二藝術特區「藝術家進駐計畫」再度攜手，期望延續藝術跨域對話與國際交流，讓藝術漣漪繼續擴散至城市各個角落。卡里米擁有藝術家、電影和動畫製作人、研究者等多重身分，此次展覽呈現她對氣候變遷、國族邊界、生態變動等環境議題的探問，也體現她的跨領域實踐。卡里米希望透過再生、療癒的角度，將長時間累積的田野調查轉化為沉浸式體驗，揭開寂寥地景背後被遺忘、被掠奪、被改寫的生態變遷與人文歷史。此外，她在駁二藝術特區駐村期間更延續對環境議題的好奇，研究不同物種之間的生態系統，進一步檢視人與大自然之間關係的多元可能。

卡里米指出，與本展同名大型裝置創作《連結失落的風景》，創作靈感源自於她在瑞典薩米（Sápmi）地區的藝術踏查。該地區北部的針葉林不僅是地球最大的連續森林地帶，更是二氧化碳重要吸收地之一。然而，在數十年的工業開發與氣候變遷下已不復以往，更危及到該地原住民「薩米人」的棲息地，成為殖民模式的再延續，這段歷史也深深烙印在當地居民的集體記憶中。她擅長結合紀錄片影像、詩性書寫與動畫拼貼，以多層次、多視角的敘事手法探討身體與土地之間的糾結、悲傷與韌性，營造聽覺、視覺、嗅覺交織的多重感官體驗，民眾將在沉浸空間中展開與風景的對話。

高美館說明，本次也展出卡里米於駁二藝術特區駐村期間發展的創作，空間裝置《與布袋蓮的共修關係》以布袋蓮──世界上最具侵略型的水生植物作為研究主角。藝術家深入高雄檨仔林埤濕地和社區，透過走讀、訪談、攝影、行為紀錄等形式，以持續擴增的「檔案」梳理布袋蓮於當地的生存方式，並藉由布袋蓮在人類、動物、其他水生物種之間的和諧共存，回看人類對關係、邊界與入侵的理解，開啟一連串哲學思考。

本次展覽由高美館與駁二藝術家進駐計畫共同主辦，邀請民眾至展覽透過帕里薩．卡里米的多元創作，在這個快速變動的世界裡，用身體與感官重新理解人與自然之間可能建立的關係與想像。展覽即日起至2026年01月04日於高美館地下一樓 KSPACE高雄實驗場展出。更多展覽資訊，敬請鎖定高美館網站公告(www.kmfa.gov.tw)，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。（圖／記者王雯玲翻攝）