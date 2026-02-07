高美館X學學文化創意基金會 攜手臺、泰、日師生、跨界藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆《感動馬 高美聯展》開展

▲《感動馬》展覽開幕，後排左起為永記造漆虹牌油漆總經理張豐利、學學文化創意基金會執行長駱佳鴻、藝術家莊普、高美館館長顏名宏、藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆、仁和國小校長廖淑珍、壽山國中校長林宜家，與前排仁和國小參展學生代表合照留念。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立美術館與學學文化創意基金會攜手推動教育部「藝起來學學」臺灣文化色彩美感教育啟蒙計畫邁入第11年，《感動馬 高美聯展》展覽今（6）日開幕，雙小提琴演奏義大利作曲家羅西尼為歌劇《威廉．泰爾》所作序曲，彷彿可聽見馬蹄聲踢踏而來，高美館館長顏名宏、學學文化創意基金會執行長駱佳鴻、藝術家莊普與磊勒丹．巴瓦瓦隆、永記造漆虹牌油漆總經理張豐利，以及屏東縣仁和國小校長廖淑珍及學生代表、高雄市壽山國中校長林宜家等多所參展學校校長亦出席與會，正式為展覽揭開序幕。

▲高美館《感動馬》本(6)日開展，藝術家莊普(左1)、高美館館長顏名宏(左2)、藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆(右1)與仁和國小參展學生代表共同合照。

本次「感動馬」素坯原型由莊普設計，他以西洋棋中的「馬」為靈感，透過俐落直線表達馬的堅毅、弧線展現速度感，底部的梯形馬蹄則象徵蓄勢待發的動能，此次在外型上保留了較多著色面，讓孩子們的創意能夠盡情揮灑。此外，《感動馬》美感教育觸角亦持續向外延伸至國際，除高雄市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣等7縣市共36所國中小學，以及去年（2025）合作的泰國 Sunflower Trilingual School 外，今年更首度邀請到日本熊本市立天明中學參與。透過「色彩地理學」概念，各校教師帶領學生進行社區踏查，採集獨特的在地文化色彩，在《感動馬》一展中，共同展出逾900件「小感動馬」彩繪作品，呈現臺、泰、日三國學子們多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。

▲高美館《感動馬》展場空間以「童玩紙卡榫」為設計靈感，展現馬既親和又自由奔放的力量。

《感動馬》一展特別邀請磊勒丹．巴瓦瓦隆共同參展。曾與金曲歌后阿爆、布拉瑞揚舞團跨界合作的磊勒丹表示，素坯設計上有著「乘載」的力量，此次運用參展學校所採集的地方文化色彩，以高雄、屏東、嘉義、臺南、臺東以及澎湖等6地印象為靈感，量身彩繪6隻「小感動馬」，讓色彩承載氣味、溫度與時間感。對他而言，這些「小感動馬」將日常色彩轉化為土地文化印象，展現臺灣多元族群的文化包容。

屏東縣仁和國小校長廖淑珍提及，此次參與創作的六年級學童生肖正好屬馬，對他們來說格外有意義，八八風災後林邊鄉的土地故事快速轉變，孩子們透過蓮霧紅、鹹鴨蛋黃等家鄉色彩入畫、訴說土地故事，達成跨越世代的文化傳承，對此感到十分欣慰。作為色彩計畫的國際教育夥伴代表，高雄市壽山國中校長林宜家表示，參與計畫8年來建置了壽山獨特的在地色彩資料庫，近年更與超過160位包含美國、泰國及日本的外國師生進行交流，讓學子以「顏色」為共同語言，在跨國對話中自然形塑出美學DNA。永記造漆虹牌油漆支持計畫長達11年，總經理張豐利指出，油漆就像是藝術的半成品，透過創作者的一筆一畫賦予靈魂後才算真正完成，期待以文化色彩美感教育深耕下一代的美學素養。

展覽空間以「童玩紙卡榫」為設計靈感，藉屏東文化色彩如田厝鹹鴨蛋黃橘、福記古厝花磚綠、鱈魚香絲白、林邊黑珍珠蓮霧紅、小鸊鷉棕的色彩點綴其間，以輕鬆活潑的方式引領觀者自在地穿梭其中，展現馬既親和又自由奔放的力量，期盼迎來「馬到成功」的新春新氣象。

《感動馬 高美聯展》在高美館雕塑大廳展出，如同承載當代與過去對話的場域，透過家鄉色彩的交流，讓學子們在快速變化的AI時代中，發掘無可取代的在地觀察與創意能量《感動馬》展期自2026年2月6日至4月26日止，邀請民眾走入展中，體驗文化色彩之美。更多展覽及活動訊息請至高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）