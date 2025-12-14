高美鳳勇抗四癌 獲頒十大抗癌鬥士

衛生福利部臺中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創會長高美鳳，上個月底獲得台灣癌症基金會頒發全國「十大抗癌鬥士」榮耀，她曾經在六年內先後罹患乳癌、子宮內膜癌、大腸癌，抗癌成功後以為從此跟癌症說拜拜，未料今年初又因血尿被診斷出腎盂癌，抗癌成功後獲頒該殊榮，她認為是老天爺給她最棒的禮物！

「我是全台灣最美麗的歐巴桑，也是最勇敢的歐巴桑！」今年67歲高美鳳記者會一開場就說，她是衛生福利部臺中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創會長，「邊抗癌、邊成立病友團體。」她93年罹患乳癌、96年7月罹患子宮內膜癌；98年3月又罹患大腸癌，今年初又被確診罹患第四種癌【腎盂癌】，但她勇敢抗癌戰癌，今年獲台灣癌症基金換頒發全國「十大抗癌鬥士」。

高美鳳說，她家族因為基因缺損，一家六個兄弟姐妹，家族中只要罹癌就至少三個癌，開玩笑說「我們是罹癌世家！」她說抗癌過程中因為不捨家人病友治療過程的痛而創立「美麗人生乳癌關懷俱樂部」，舉辦各種旅遊、瑜珈、頌缽活動，讓病友彼此打氣加油，也紓解罹癌抗癌的苦悶與壓力，她更擔任醫院癌症中心志工，積極推廣定期檢查、勇敢面對疾病，以自身經歷鼓勵陪伴離癌的病友，她告訴姊妹們，科技發達，醫療技術不斷提升，「罹癌不再是絕症，有限的生命，仍然可以創造無限的美麗人生。」

抗癌邁入22年，罹癌抗癌的過程讓她體悟每個人都應該要愛自己，她呼籲所有女性朋友要好好疼惜自己身體，定期檢查，尤其有癌症家族史的朋友更要定期健檢，早發現早治療，即使發現重大疾病，就要「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，自然否極泰來。

一路上陪她一起抗癌的臺中醫院癌症中心團隊、血液腫瘤科陳駿逸醫師特別出席記者會，幫高美鳳姐披上十大抗癌鬥士的彩帶，高美鳳也拿出十大抗癌鬥士的獎章，跟美麗人生乳癌關懷俱樂部姊妹們一起合影分享她得獎的喜悅。（見圖）

陳駿逸醫師強調，醫學不斷進步，各大藥廠不斷研發抗癌新藥，健保也逐步放寬癌症用藥給付，降低患者的經濟負擔，「罹癌不可怕，只要配合醫師好好治療，每個人都是最棒的抗癌鬥士！」