四季線上／韋冠宇 報導

資深藝人高群在演藝圈深耕40多年，近期在民視經典八點檔《好運來》的演出更是劇中亮點之一；本（1）月10日迎來70歲大壽，同劇演員龍天翔、侯怡君共同為其慶壽，也很快湧入粉絲道賀。

《好運來》不僅收視成績亮眼，許多資深演員在戲中大飆演技的場景，至今仍讓許多觀眾津津樂道，高群在劇中飾演的「蔡正當」性格鮮明深刻，與飾演其養女「蔡好運」的侯怡君、飾演黑道大哥「陳天虎」的龍天翔都有許多對手戲，即使高群早早殺青，劇情換代後便再無戲份，日前出席《好運來》殺青宴時，還是勾起了網友的回憶。

高群《好運來》殺青後近況曝光！70歲壽宴龍天翔、侯怡君簇擁歡慶

龍天翔日前在社群表示參加高群70歲壽宴，侯怡君、蕭大陸以及淡出螢光幕的資深演員陸一龍都共襄盛舉，餐廳席開數十桌並安排歌舞表演，場面熱鬧非凡。

圖片來源／龍天翔 FB粉專

👉高群《好運來》演出片段回顧





