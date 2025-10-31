高習會僅30分鐘! 高市早苗喊話習近平：維持兩岸關係良好非常重要
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗10月31日與中國領導人習近平進行首次面對面會談，備受國際媒體關注。此次會晤在南韓慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）期間進行。會談中提及台灣，高市早苗向習近平強調，維持兩岸關係良好非常重要，是維護區域安定不可或缺的要素。
根據共同社報導，高市早苗會後告訴記者：「我們確認了日中之間進行多重溝通的重要性。正因為有許多懸而未決的問題，我希望能與習主席持續進行對話。」高市早苗透露，中方先提及台灣議題。她明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。
高市早苗與習近平的首次會面備受媒體關注。高市過去經常發表對中國的強硬言論，因此外界認為中國對她就任首相保持警戒，甚至習近平並沒有依慣例親自發賀電，而是由中國國務院總理李強代發。高市與習近平的會面，與她會見美國總統川普（Donald Trump）時完全不同。
習近平在場等待，高市帶著緊張神情走向習近平，習近平率先打招呼，兩人握手並合影。高市似乎試圖微笑，但表情略顯僵硬。日本媒體報導指出，高市早苗與習近平相見的畫面也在網路上引發討論，有網友評論：「氣氛超級緊張」、「不用硬擠出笑容也沒關係」、「能感受到高市首相的氣勢」、「習近平一點笑容也沒有，但好像也不是完全抱持敵意」。
根據彭博報導，此次中日領導人會晤持續不到半小時，中國仍在評估身為日本新領導人的高市早苗。高市早苗過去以強硬外交立場聞名，但就任首相後似乎採取更務實的做法，她取消往年參拜靖國神社的例行活動，便是立場轉變的跡象之一。即使如此，習近平尚未按照慣例，公開祝賀高市早苗當選首相。
