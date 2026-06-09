高翠路事故非屬供氣範圍 新竹瓦斯啟動安全特檢

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高翠路事故非屬新竹瓦斯供氣範圍，但董事長縣長楊文科仍要求新竹瓦斯啟動安全特檢，維護民眾用氣安全。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹市高翠路九日凌晨發生氣爆事件，雖事故地點非屬新竹瓦斯公司供氣區域，新竹瓦斯公司仍立即啟動緊急應變作為，身為竹瓦董事長的新竹縣長楊文科於主管會報中指示竹瓦公司全力確保民眾用氣安全，也期盼傷者早日康復。

楊文科表示，氣爆非常可怕，雖然本次事故地點並非竹瓦公司所屬供氣區域（高翠路單號側屬中油公司供氣範圍，高翠路雙號側屬新竹瓦斯供氣區域），但竹瓦公司仍迅速啟動緊急應變作為，於第一時間啟動客服應變機制及「高翠路雙號用戶安全特檢作業」，並同步加強轄區供氣系統巡檢及安全警戒措施，維護民眾用氣安全。

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竹瓦公司總經理邱世昌表示，新竹瓦斯平時均依規定辦理管線巡查、洩漏檢測、供氣壓力監測及設備維護保養作業。近年亦持續投入供氣設備改善工作，包括一一三年辦理高翠路供氣區域表外管線汰換工程、去年十一月辦理高翠路二百一十巷表外管線汰換，並辦理高翠路一百六十二巷口簡易整壓站定期維護保養，且已規劃六月底再次進行相關設備檢測與保養作業。

經竹瓦針對高翠路雙號側供氣系統進行巡檢及洩漏檢測，目前供氣系統運作正常，未發現天然氣洩漏情形，請民眾安心。後續將持續與新竹市政府、消防局及相關單位保持密切聯繫，如有需要，也將提供天然氣專業技術協助，共同維護民眾生命財產安全。

新竹瓦斯公司呼籲，民眾若聞到瓦斯異味，請立即停止使用火源、開啟門窗通風，並撥打竹瓦公司廿四小時緊急服務專線，將立即派員前往處理，確保用氣安全無虞。