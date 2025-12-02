高翬無預警解散耘力國際背後不單純？汪潔民：仍查得到！

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨主席黃國昌日前遭鏡週刊爆料，疑似透過凱思國際收賄，而週刊近期揭露黃國昌的小姨子高翬在11月下旬無預警解散耘力國際文化事業有限公司，遭外界懷疑有滅證的意圖。政治評論員汪潔民在《台灣最前線》節目中指出，沒有人會突然把自己營業得好好的公司解散，背後一定有什麼目的，但即使取消了，銀行帳戶的交易紀錄還是查得到，所以即使私帳已經被處理掉，公帳仍舊跑不掉。

根據週刊爆料，高翬的耘力國際之前曾經投資過李麗娟的凱思國際，而李麗娟的真實身分其實是安親班老師，但近期發現，不只耘力國際無預警解散，原本說是給高家小孩讀書的補習班也默默地搬家。汪潔民表示，搬家是一個很好的藉口，即使將來高翬面對司法調查，相關證物拿不出來，也可以說是因為搬家而遺失，「但它銀行的帳戶沒有跑掉」，所以即使高翬把私帳都處理掉了，「除非你放在金庫」，不然有經過銀行的錢，都會有帳戶紀錄，所以「公帳跑不掉」。

原文出處：高翬近日無預警解散耘力國際為掩蓋帳冊？汪潔民：公帳照樣查得到！

