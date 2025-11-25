高職女學生遭學長兩度闖教室攻擊！父難過第一時間「無師阻止」

新北高職爆出校園暴力，被害家屬痛心，第一時間無老師阻止。（圖／TVBS）

新北市一間高職發生校園暴力事件，一名高一女學生遭高三學長兩度闖入教室並遭受攻擊，全身多處受傷。受害女學生父親痛心控訴，在整個過程中沒有老師出面阻止，導致事態嚴重。雙方雖已在警局進行調解，但受害家屬表示男同學態度惡劣，完全沒有道歉意願和悔意。校方則回應表示，事發當時正值下課時間，教室內沒有老師在場，但在走廊發現衝突時已立即介入處理。

新北高職爆出校園暴力，被害家屬痛心，第一時間無老師阻止。（圖／TVBS）

這起暴力事件源於上午雙方的一次擦撞，高三學長在一小時後便到班上嗆聲，下午又再次衝進被害人教室。受害學生父親的友人許明偉表示，在警局調解時，當父親質問對方為何這樣對待他女兒時，男同學不但沒有道歉，還一副傲慢的態度反嗆對方。受害家屬感到痛心的是，這種暴力行為竟然發生在學校內，質疑為何校方在第一時間沒有察覺並阻止。

廣告 廣告

當事商工學務處主任解釋，第一次事件發生時，可能只是同學單純想了解對方態度，其他同學在下課時間看到這種對話並沒有預料到會有後續狀況發生，因此老師也沒有掌握到相關訊息。主任強調，衝突發生當下是下課時間，教室內沒有老師，但當高三學長將人從三樓拉到一樓的過程中，走廊上的老師發現後已即時進行阻止。

學務處主任進一步表示，學校將會檢討相關資訊的傳遞機制，做得更加周延，同時提高師生的警覺性，避免小口角因未及時處置而演變成難以收拾的局面。校方指出，涉事的高三學長過去並無類似行為紀錄，未來將加強輔導。然而，這短短三分鐘的校園暴力事件，已經對女學生造成上學的陰影。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

女童面前施暴！ 男持安全帽 怒砸鄰居鐵門 屋主：不敢回家

多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動

校園走廊爆衝突 高中生遭「揮拳、椅砸頭」 場面超火爆

獨／為母租「電梯房」 租客控違建 樓梯過窄、扶手斷

