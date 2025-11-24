高職女學生「撞到肩膀」慘遭剪髮！ 拖行三層樓全身瘀青 父親心碎了

高一少女遭學長持剪刀剪髮攻擊。（圖／當事家長提供）

一名高職女學生在校內遭遇嚴重人身攻擊，全身多處受傷，頭髮被剪下一大搓，身體出現瘀青及多道傷痕。據了解，這起事件發生於24日早上，起因是該名女學生與一名高三學長在學校走廊發生碰撞，對方因此不滿，先是言語叫囂，隨後持剪刀攻擊，甚至將女學生從三樓拖到一樓，導致女學生身心受創嚴重，目前甚至連獨自走樓梯都感到恐懼。

高一少女遭學長持剪刀剪髮攻擊。（圖／當事家長提供）

這起校園暴力事件中，受害女學生全身傷痕累累。她的父親描述，女兒的頭皮因為被拉扯而紅腫，頭髮被強行剪下一大搓，四肢出現多道傷痕，腿部多處瘀青，連額頭都有傷，整個腳部到腰部和臀部都有瘀青。女學生當時嚇得大哭，事件發生後，她的心理陰影極深，甚至不敢一個人走樓梯。

廣告 廣告

女學生的父親回憶事發經過表示，女兒在學校碰到對方肩膀時，轉頭看了對方一眼，對方可能因此覺得被冒犯，認為一年級學生「很臭屁」。他進一步說明，加害學生一進入現場就把東西推倒，抓著女兒的頭髮用拖的，讓女兒身體躺在地上，從三樓被拖到一樓，女兒當時非常驚恐，一直大叫。

面對女兒遭受的暴力對待，這位父親情緒激動地表示，看到女兒全身傷痕和被剪下的頭髮，他感到非常難過。他強調，很難想像在學校會發生這種事情，明明是送孩子到學校上課，怎麼會演變成受傷意外。他也呼籲，遇到校園霸凌一定要勇敢說出來。

對於這起事件，校方表示，根據目前掌握的訊息，這是一起突發性事件，並非長期之間或地位不相等的霸凌情況。雖然校方強調這不是霸凌事件，但雙方家長已到派出所協調，因協調不成，女學生家屬已提告傷害及妨害自由罪。警方除依規定受理外，也將進行校安通報並介入輔導，希望能幫助這名因遭受暴力對待而心理蒙上陰影的女學生。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

飆速趕著接小孩回家? 逆向超車撞飛等紅燈男再撞進超商

情侶勇擋「尾隨狼」護3名女學生 反遭攻擊

京都產業大學疑有熊出沒！報警找嘸 校方仍發禁令「禁用體育場」

妻子公司前持鋸談判！男子暴怒對質「懷疑有外遇」 路人嚇壞快逃

