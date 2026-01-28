高職災廠場列管 勤查重罰

勞動部28日公布「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，將由勞動檢查機構列管並公布高職災、高違規廠場及工程，確認已落實改善後，才會解除列管，如果未依計畫改善就會勤查重罰。學者認為，除列管重罰外，落實關鍵在於勞檢員執行力及政府給予的支持。

依該計畫規定，只要3年內重複發生重大職災、1年內因違反職安法令遭受停工或裁罰處分達3次以上等，將列管並公布列管單位名單，被列管的單位應在14日內提報安全衛生改善計畫，還要經過第三方外部稽核，被列管者代表人或經營負責人，及其總公司或工程業主等，須親自出席參與檢討或審查會議。

計畫指出，勞檢機構不定期檢查，若發現被列管者未依計畫改善，將從嚴裁罰及擴大停工，直到確認改善，經勞檢機構召開會議審查通過後才能得解除列管。

勞動部職安署組長陳光輝表示，計畫將自公布日起實施，被認定為高職災、高違規廠場或工程，則會列管並且公布在職安署官網，列管單位應依計畫落實，未依計畫落實會勞檢時加重罰鍰、擴大停工範圍，修法後罰鍰上限可達300萬元，「一定會讓事業單位覺得痛」，若必要時也會移送至目的事業主管機關加強監督。

工傷協會專員賀光卍表示，針對職安累犯加強勞檢的方向是對的，但目前勞動檢查量能是否能夠再負擔高強度勞檢？至於該計畫要求工程負責人應親自出席檢討會，他期待能夠要求交通部、經濟部等公共工程主辦單位最高首長也要出席才能落實。

雲林科技大學環境與安全衛生工程系助理教授游逸駿說，加強監管高職災廠場，重點在於政府官員是否能扛住壓力，當勞檢員靠山、讓他們敢於開罰。