高職生不爽「手機被沒收」狂砍20刀弒母 二審判19年10月

桃園市一名高職生去年6月畢業前夕，不滿溝通生活與升學問題長期被母親否定，竟趁母熟睡持水果刀闖入房間亂刀將她砍死，一審遭判刑19年10月，上訴二審高院今駁回。

檢警調查，陳姓男子就讀桃園市某高職當時高三，與媽媽相依為命住在八德區，去年6月1日上午11時許，陳男因手機被媽媽沒收心生不滿，竟跑到廚房拿水果刀進入媽媽房間，對熟睡的媽媽狂刺，造成頭部、頸部、胸部與腹部多處刀傷，行兇後呆坐在客廳打電話報案，但陳母送醫後仍不治，警方當場逮捕陳男並起獲犯案用水果刀。

陳男應訊時坦承犯行，聲稱因為母親沒收他的手機，所以心情不佳犯案，檢方偵結依家庭暴力之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，並移送桃園地院國民法庭審理，一審桃園地院國民法庭審理時，發現陳男案發當天原想與母親討論升學等問題，因遭母親拒絕感到被忽視與長期否定，因此萌生殺意行兇，但未構成自首要件。

國民法官認為，陳男雖罹患精神疾病有反社會人格傾向情緒控管困難，但從小就醫並受妥善照顧並無受虐等情事，且刻意針對要害部位手段激烈，精神狀態雖可依刑法第57條酌情斟酌，但不符合減刑要件，審酌其犯案時年僅18歲無前科紀錄，仍有復歸社會可能，對犯行懊悔希望出獄後能完成母親願望，一審依殺害直系血親尊親屬罪判處19年10月有期徒刑。

全案上訴二審高院審理，鑑定醫師證稱陳男有辨識違法行為能力，雖無智能不足但患有自閉症人際關係脆弱，有合併人格障礙症注意力不足，屬衝動型人格，雖符合反社會人格障礙，但沒有思覺失調症等妄想症狀；陳男今日出庭聽審，神情緊張雙手合十發抖，高院法官認為一審判決用法無違誤，今駁回上訴維持一審判決，全案可再上訴。

