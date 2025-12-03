高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖

社會中心／綜合報導



只因不滿母親沒收手機，竟氣到拿水果刀弒母！桃園1名陳姓高職生因不滿手機被沒收，一氣之下拿家中水果刀，闖進母親房間內對其狂刺超過20刀，手法相當殘忍，最終導致母親身亡。桃園地院國民法官庭一審判他有期徒刑19年10月，事後陳男上訴遭高等法院駁回，維持有期徒刑19年10月，陳男在庭上聽宣判時，還一度全身顫抖。





高職生手機遭沒收氣炸弒母「頭頸胸猛刺20多刀」！聽到被判19年竟全身發抖

陳姓高職生因不滿手機被沒收，一氣之下竟犯下命案。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）

廣告 廣告





事件發生在2024年6月11日，根據判決書指出，陳姓高職生在當天上午11點左右，因不滿手機遭母親沒收，一時情緒激動，竟趁母親在房間熟睡時，到廚房拿取1把水果刀，接著闖進母親房間內，持刀朝母親頭部、左頸、胸部及腹部狂刺，一連刺了超過20刀。

高職生手機遭沒收氣炸弒母「頭頸胸猛刺20多刀」！聽到被判19年竟全身發抖

陳男手持水果刀猛刺母親。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）





陳姓高職生在行凶後，直到約11點30分才打119報案，警消人員獲報後火速前往，將陳母緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。另外，根據目擊者指出，陳姓高職生在見到警消人員到場搶救後，仍裝作沒事發生的在家走來走去，貌似不緊張，感覺不關自己的事。

高職生手機遭沒收氣炸弒母「頭頸胸猛刺20多刀」！聽到被判19年竟全身發抖

陳母送醫後宣告不治。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）





據了解，這名陳姓高職生與單親的母親相依為命，案發時年僅18歲，因為自小就被診斷出自閉症、過動症，需長年定期就醫服藥，後來又被診斷出有反社會人格傾向、情緒控管困難，但即便如此，母親依舊沒放棄他，甚至還曾寫便條鼓勵陳男，希望他「活活好下去」，沒想到卻遭兒殺害。

高職生手機遭沒收氣炸弒母「頭頸胸猛刺20多刀」！聽到被判19年竟全身發抖

陳男自小被診斷出自閉症、過動症，需長年定期就醫服藥。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）





桃園地院國民法官庭審理時，陳男坦承犯行，但表示是因為母親沒收手機，加上長期被母親否定，心情不好才會犯案，審理期間也表達懊悔之意，希望出獄後可以完成母親遺願。不過，即便如此，國民法官們仍認為，陳男手段激烈，且多次往要害部位攻擊，因此重判他有期徒刑19年10月。

高職生手機遭沒收氣炸弒母「頭頸胸猛刺20多刀」！聽到被判19年竟全身發抖

陳男在庭上聽宣判時，一度全身顫抖。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





事後陳男上訴，二審於今（3）日宣判，高等法院審理後，認為一審認事用法無違誤，於是駁回陳男上訴，維持有期徒刑19年10月。值得一提的是，根據《ETtoday新聞雲》報導，陳男不曉得是因為害怕，還是其他原因，在庭上聽宣判時，一度全身顫抖，被記者問為什麼發抖，他則並未回應。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：高職生手機遭沒收氣炸弒母「頭頸胸猛刺20多刀」！聽到被判19年竟全身發抖

更多民視新聞報導

財經網紅遭綁「戶頭532萬被搶光」！警逮2嫌1人仍在逃

桃園某高中學生墜樓！網傳「被人推下樓」警曝真相

60歲軟飯男「想打野戰遭拒」！竟拿斧頭狂砍女友頭

